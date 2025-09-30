Nubank, el neobanco del paisa David Vélez, pidió pista para entrar a Estados Unidos

Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, ha anunciado oficialmente que ha solicitado una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Este movimiento estratégico es descrito como una etapa de preparación que apoya la visión a largo plazo de la compañía de expandir su plataforma de banca digital, centrada en el cliente e impulsada por la tecnología, más allá de América Latina. Lea también: Solo el 36% de los colombianos accede a préstamos: Nubank pide reglas claras y crédito inclusivo Para la entidad financiera, buscar una licencia bancaria nacional en EE. UU. posiciona a Nubank para desbloquear nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense, siendo esta movida un paso clave para su internacionalización y para consolidar su posición en la banca digital global.

¿Qué busca Nubank al solicitar su licencia bancaria en Estados Unidos?

Para Nubank, una licencia bancaria nacional de la OCC respaldará su capacidad para innovar de manera responsable y escalar de manera eficiente en el mercado estadounidense. Además, le permitiría ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.

De acuerdo con David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings, la solicitud presentada en EE. UU. tiene un doble propósito, pues dicha licencia ayuda a la compañía a “servir mejor a nuestros clientes actuales radicados en el país” y, en el futuro, a “conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares” y podrían beneficiarse de sus productos.

David Vélez es el CEO y fundador de Nu Holdings. FOTO: Getty

Respecto a su presencia internacional, la subsidiaria Nu México recibió en abril de 2025 la autorización para convertirse en banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y actualmente espera su aprobación final para operar en territorio mexicano.

¿Quiénes integran el equipo de Nubank para conseguir su licencia bancaria en Estados Unidos?