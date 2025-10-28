Nubank, del paisa David Vélez, desbanca a Petrobras y se convierte en la segunda empresa más valiosa de América Latina

Nubank acaba de lograr un nuevo hito en los mercados. El neobanco fundado por el paisa David Vélez superó a Petrobras y se convirtió en la segunda empresa más valiosa de América Latina.
Esto lo logró con una capitalización bursátil de US$77.300 millones, solo detrás de MercadoLibre, que lidera el ranking con US$115.700 millones, según datos de Bloomberg al cierre del 27 de octubre.
El ascenso de Nubank se da tras un año de fuerte valorización: sus acciones en la Bolsa de Nueva York han subido más del 50% en lo corrido de 2025, mientras las de Petrobras han caído 17%, golpeadas por la volatilidad del precio del petróleo y la menor confianza del mercado.
