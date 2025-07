Un libro para conocer las historias de las Vírgenes de Colombia

La idea le sobrevino a Izquierdo Manrique mientras leía el libro Reyes de la montaña (Semana Libros, 2016), del periodista Matt Rendell, allí encontró la historia de la virgen de Morcá (Sogamoso, Boyacá), patrona de los ciclistas.

–Al comienzo fue una experiencia como religiosa, porque Rendell dice que los ciclistas subiendo las colinas parecen santos en un momento de dolor y sacrificio, eso me pareció bello. Creo que al otro día me puse a buscar cuáles otras vírgenes había y en una búsqueda rápida me encontré varios detalles asombrosos, entonces llamé al editor de Monigote, que se llama Mauricio Gaviria, le conté de la idea, se entusiasmó; empecé a coleccionar detalles que me llevaran a las historias, como estampitas, recortes...

–¿Cuál fue la primera historia que encontró?

–Fue la historia de la virgen de Otengá, que es un pueblo de Boyacá que tiene una virgen muy famosa cuyos rasgos son muy igualitos a los de Isabel La Católica; el caso fue que se la robaron en 2007 y dije “qué verraquera conseguirse al ladrón”, y con una fuente del Inpec vi que estaba preso; vi que tenía un historial de robos fallidos. Lo visité y me contó cómo se la había robado, que llegó en un taxi con otro tipo, que eran traficantes de arte y la sacaron con ayuda de un cura. Esa crónica la cuento completamente en el libro.

Un poco de historia aparece en el prólogo del libro, escrito por Sigrid Castañeda -jefe de la sección de Educación de los museos de Arte y Numismática del Banco de la República-: “Junto a la veneración de la Virgen de Chiquinquirá, considerada la primera y más importante advocación mariana en Colombia, surgieron muchas otras devociones marianas a lo largo del territorio. Precisamente, Nuestras Señoras aborda estas diversas manifestaciones de fe explorando cómo cada advocación ha dejado una huella en la religiosidad popular del país. Este libro no solo introduce al lector en relatos de origen y expansión de estas devociones, sino que también ofrece un análisis del universo simbólico que han construido, en el que las imágenes marianas y los relatos de milagros desempeñan un papel decisivo en la configuración de la fe en Colombia”.