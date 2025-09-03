Por fin empezó en Medellín la construcción de la nueva cárcel para sindicados: costará $675.000 millones

La Alcaldía de Medellín anunció en la mañana de este miércoles el inicio en la fase de construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados en el corregimiento de San Cristóbal.
El proyecto busca aliviar el crítico hacinamiento en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de la ciudad. La obra, que representa una inversión de $675.000 millones y tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, inició su fase de construcción tras la firma del Acta de Inicio en abril de 2025. Es la primera cárcel que se construye en el país con un modelo de alianza público privada.