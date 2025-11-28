x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Tres semanas después: E.S.E Bello Salud llegó a acuerdo con la Nueva EPS y reanuda sus servicios

La suspensión de los servicios afectó en su momento a más de 12.000 usuarios del régimen subsidiado. Conozca aquí el comunicado oficial y los detalles del pacto financiero que normaliza la atención en consultas externas y tratamientos especializados en Bello.

  • La Nueva EPS le adeudaba $1.500 millones a la E.S.E Bello Salud, situación que afectó a más de 12.000 usuarios. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
    La Nueva EPS le adeudaba $1.500 millones a la E.S.E Bello Salud, situación que afectó a más de 12.000 usuarios. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

La E.S.E Bello Salud anunció que normalizó la prestación de servicios para los usuarios de la Nueva EPS, luego de alcanzar un acuerdo con el agente interventor de la entidad, Luis Óscar Gálvez, sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos financieros que permanecían pendientes y que rondaban los $1.500 millones.

Durante varias semanas, algunos servicios habían sido suspendidos debido al bajo nivel de pago recibido por parte de la EPS, situación que, según la institución, puso en riesgo la estabilidad financiera de Bello Salud. La suspensión afectó a más de 12.000 usuarios del régimen subsidiado en Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá, quienes solo podían acceder a urgencias vitales, sin posibilidad de acceder a consultas externas, citas de control o tratamientos especializados.

Le puede interesar: En estado crítico: casi tres semanas sin atención completan más de 12.000 usuarios de la Nueva EPS en Bello

“Desafortunadamente, los trámites administrativos que ha impuesto Nueva EPS y las demoras en las facturaciones, han hecho que se devuelvan facturas que ya aparecían adecuadamente radicadas”, expresó en su momento, César Augusto Arango Serna, gerente de la E.S.E Bello Salud.

Muchos usuarios con enfermedades de base alegaron en su momento que la situación los tenía gravemente afectados, especialmente, quienes debían tener un monitoreo constante y un tratamiento continuo y que a raíz de esto, no tenían cómo acceder ni a medicamentos ni a citas de control en las diferentes especialidades.

Tras una serie de gestiones y negociaciones, tres semanas después, los servicios vuelven a operar con normalidad, garantizando, según la institución, continuidad y oportunidad en la atención para los usuarios.

Entérese: De nuevo, Bello Salud suspende atención ambulatoria de pacientes de Nueva EPS ante falta de pagos

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué servicios reanuda Bello Salud para los afiliados de Nueva EPS?
La E.S.E. Bello Salud reanuda la totalidad de sus servicios, incluyendo consultas externas, citas de control con especialistas y entrega de medicamentos y tratamientos. Durante la suspensión, solo se atendían urgencias vitales.
¿Cuánto dinero adeudaba Nueva EPS a Bello Salud?
La deuda pendiente que motivó la suspensión de servicios se estimaba en cerca de $1.500 millones. El acuerdo alcanzado con la Nueva EPS permite a la E.S.E. Bello Salud garantizar su estabilidad financiera y operativa.
¿Quién es el gerente de la E.S.E. Bello Salud?
El gerente de la E.S.E. Bello Salud, quien gestionó el acuerdo con la Nueva EPS, es César Augusto Arango Serna. Él había alertado previamente sobre los trámites administrativos y las demoras en las facturaciones que causaron la crisis.
