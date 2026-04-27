¿Qué hay detrás de las multas por más de $2 mil millones a ex supersalud Bernardo Camacho?

Bernardo Camacho fue superintendente de salud hasta hace unas semanas, cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia y nombró al cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Su paso por la entidad con más usuarios del país dejó multas millonarias por los fallos de tutela y desacatos que perdió. Según informó Semana, Camacho habría sido objeto de multas por 2.117 millones de pesos solo durante el periodo entre enero y julio de 2025. Su nombre y el de la entidad quedaron registrados en la oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial.

Los procesos por desacato y la insolvencia de Bernardo Camacho

La justicia también determinó procesos de multas a Luis Fernando Bernal, representante legal, que significaron unos 196 millones de pesos. Estos, por incidente de desacato a fallos de acción de tutela. Lea también: ¿Por qué Petro insiste en nombrar a Quintero como supersalud a pesar de sus líos y falta de experiencia? Ese medio confirmó las cifras en la respuesta a un derecho de petición del Consejo Superior de la Judicatura. Allí, la Rama Judicial habría entregado información a una de las demandantes del proceso, Patricia Riveros, en medio de la diligencia que avanza contra el ministro de Salud Guillermo Jaramillo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Los procesos se desacato se imparten contra personas naturales, en este caso, los funcionarios que incurrieron en irregularidades. Por ende, los millonarios pendientes que recaen contra Camacho dejarían ver las posibles irregularidades que habría tenido su periodo como superintendente de salud. Pero Camacho no ha pagado, porque el valor de las multas es superior al patrimonio que declaró al asumir el cargo. En otras palabras, para la justicia estaría claro que él no tendría los recursos para responder por esa plata.

Guillermo Jaramillo y los ruidos en la Superintendencia de Salud

Por su parte, Jaramillo está siendo investigado en la Comisión de Acusaciones por el nombramiento de Camacho como supersalud, el cargo que tuvo tras ser agente interventor. Cabe aclarar que el nombramiento se dio cuando Jaramillo ejerció como presidente encargado por un viaje internacional de Petro. Como ya existían cuestionamientos, fue llamado a rendir cuentas a esa instancia.

Otros nombramientos cuestionados en el sector salud llevaron a que Luz María Múnera fuera designada superintendente ad hoc para el caso de Nueva EPS, ya que Camacho tenía un conflicto de intereses por haber sido agente interventor. Antes de dejar la superintendencia, Camacho habría participado en reuniones con agentes interventores que citó Jaramillo para encontrarse con él, a puerta cerrada, en el edificio del Ministerio de Salud. Estos encuentros se habrían dado entre enero y marzo de este año: 9 reuniones en las que se habría convocado a agentes encargados de Nueva EPS, Famisanar, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud y el Servicio Occidental de Salud. En estas, el ministro habría pedido a los agentes informar sobre el flujo de recursos, la contratación de servicios en la red pública y la compra de medicamentos.

Daniel Quintero: el nuevo y cuestionado Superintendente de Salud

Camacho ya está fuera de la SuperSalud. Ahora el encargado, como se sabe, es el cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Vale recordar que Quintero fue nombrado pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos que han cuestionado su gestión en Medellín, como la de varios de sus exfuncionarios que hoy están en estrados judiciales por distintas investigaciones. Una de las principales críticas llegó en X por parte de Luis Peláez, diputado de Antioquia, quien anticipó que van a demandar el nombramiento. “Ya teníamos claro que iban a nombrar a Daniel Quintero superintendente. Sabemos también para qué lo hacen. Por esta razón empezamos a elaborar una demanda contra dicho nombramiento desde que inició el rumor. Ya tenemos el decreto, ahora ajustamos (estoy ya estudiando) y procedemos a interponerla. Deséenme éxitos y suerte”, afirmó Peláez. Lea también: Alistan denuncia contra Luz María Múnera por posible intervención ilegal a Nueva EPS Como una de sus primeras medidas, Quintero ordenó “investigar a toda EPS que niegue medicinas” y afirmó que “Nueva EPS tiene que hacer la tarea y presentar un plan de choque, pero está lejos de ser la única o la peor”. Apuntó que “Sura, Savia, Sanitas, Compensar, Capital Salud y Comfenalco registran un peor desempeño” y dijo que “deben ponerse al día”.

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