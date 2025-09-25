Otro lío para Nueva EPS: Clínica Shaio dejará de atender a sus afiliados; ¿por qué?

Le salió otra pata al gato. El último de los problemas de la Nueva EPS —la más grande del país, con 10,8 millones de afiliados— tiene que ver con otra importante clínica que dejará de atender a sus usuarios. Se trata de la Clínica Shaio de Bogotá, que informó que terminará el contrato que tenían a raíz de una deuda de $95.527 millones. Le puede interesar: Esto es lo que deben las EPS intervenidas por el Gobierno a hospitales y clínicas. No había pasado ni medio día desde que el estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) advirtió que esa EPS fue la que tuvo mayor incremento cartera, pues entre diciembre de 2024 y junio de 2025 se incrementó en $1,7 billones (33,7 %), pasando de $5 billones en diciembre a $6,6 billones en junio.

En una carta que la Fundación Clínica Shaio le envió a la agente interventora de la Nueva EPS (bajo intervención forzosa de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024), Gloria Polanía, explicaron que la terminación del contrato se genera “por el reiterado y prolongado incumplimiento en los pagos”. Al respecto, manifestaron que “la falta sistemática de pagos (...) ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS”. En ese sentido, la clínica explicó que, además de la deuda de $95.527 millones, hay un recaudo “muy inferior a lo facturado y radicado”. Es decir, la diferencia entre lo que esa institución gastó en la atención en salud de los afiliados de esa aseguradora y lo que pagó esta por esos servicios. “En la mayoría de los meses de 2025, la Fundación dispuso de aproximadamente $8.000’000.000 para la atención (...), mientras que los pagos recibidos oscilaron entre el 0,5 % y 23 %. Este desbalance estructural ha generado un desgaste financiero severo”, se lee en la carta.

Las cifras compartidas por la Shaio exponen que en marzo de 2024 —antes de la intervención del Gobierno— la cartera (es decir, la deuda) de la Nueva EPS era de $51.556 millones, mientras que en agosto de 2025 fue de $92.400 millones. El aumento de la deuda en ese periodo fue del 79,2 %. Sobre eso, comunicaron que la atención de esa población “está absorbiendo toda la caja operativa de la Fundación, comprometiendo su viabilidad en el muy corto plazo y acercándonos, de continuar esta situación, al cierre definitivo de los servicios”. Por otro lado, la clínica criticó que no fue posible concretar un espacio de diálogo con las directivas de esa EPS, a pesar de las reiteradas solicitudes. “El silencio institucional y la ausencia de respuestas oportunas frente a nuestras gestiones han profundizado la incertidumbre y han hecho inviable cualquier posibilidad de corregir el rumbo de esta relación contractual por la vía concertada”, escribieron en la carta, en referencia a que la aseguradora guardó silencio ante esta situación por largo tiempo.