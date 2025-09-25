Otro lío para Nueva EPS: Clínica Shaio dejará de atender a sus afiliados; ¿por qué?

Le salió otra pata al gato. El último de los problemas de la Nueva EPS —la más grande del país, con 10,8 millones de afiliados— tiene que ver con otra importante clínica que dejará de atender a sus usuarios. Se trata de la Clínica Shaio de Bogotá, que informó que terminará el contrato que tenían a raíz de una deuda de $95.527 millones.
No había pasado ni medio día desde que el estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) advirtió que esa EPS fue la que tuvo mayor incremento cartera, pues entre diciembre de 2024 y junio de 2025 se incrementó en $1,7 billones (33,7 %), pasando de $5 billones en diciembre a $6,6 billones en junio.