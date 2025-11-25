En estado crítico: casi tres semanas sin atención completan más de 12.000 usuarios de la Nueva EPS en Bello

Todos los servicios ambulatorios de la E.S.E Bello Salud están suspendidos. Así lo confirmó en rueda de prensa su gerente César Augusto Arango Serna, esto a raíz de los casi $1.500 millones que les adeuda la Nueva EPS. Lea más: Alcaldía de Medellín prohibió vapeadores en colegios, jardines y universidades públicas de la ciudad Son más de 12.000 usuarios del régimen subsidiado en ese y otros municipios del norte del Valle de Aburrá los que se ven afectados, quienes sólo pueden acceder al servicio de urgencias para casos, literalmente, “de vida o muerte”. “Desafortunadamente, los trámites administrativos que ha impuesto Nueva EPS y las demoras en las facturaciones, han hecho que se devuelvan facturas que ya aparecían adecuadamente radicadas”, dijo Arango Serna.

Añadió que si bien la institución gestionó inicialmente un pago de la deuda, después no cumplió con los demás acuerdos pactados, lo que los obliga a tener suspendidos los servicios de manera indefinida, y prestar sólo los más vitales, en las ocho sedes que tiene Bello Salud. "A la fecha no existe un plan de pago claro por parte de la Nueva EPS. Nosotros no podemos seguir así, porque si continuamos, lo que va a pasar es que la entidad va a agravar mucho más la crisis en la que ya está, no solamente E.S.E Bello Salud, sino también todo el sistema del país". Arango Serna también hizo énfasis en que los canales de comunicación con la Nueva EPS, a nivel regional, son óptimos, pero que la disposición y el apoyo a nivel nacional se ha quedado corto ante esta situación crítica.