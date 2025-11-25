x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En estado crítico: casi tres semanas sin atención completan más de 12.000 usuarios de la Nueva EPS en Bello

La deuda de la entidad con la Empresa Social del Estado en Bello es de aproximadamente $1.500 millones. Conozca más detalles.

  • La E.S.E Bello Salud vuelve a suspender los servicios ambulatorios por falta de pagos de la Nueva EPS. FOTO Cortesía.
    La E.S.E Bello Salud vuelve a suspender los servicios ambulatorios por falta de pagos de la Nueva EPS. FOTO Cortesía.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 57 minutos
bookmark

Todos los servicios ambulatorios de la E.S.E Bello Salud están suspendidos. Así lo confirmó en rueda de prensa su gerente César Augusto Arango Serna, esto a raíz de los casi $1.500 millones que les adeuda la Nueva EPS.

Lea más: Alcaldía de Medellín prohibió vapeadores en colegios, jardines y universidades públicas de la ciudad

Son más de 12.000 usuarios del régimen subsidiado en ese y otros municipios del norte del Valle de Aburrá los que se ven afectados, quienes sólo pueden acceder al servicio de urgencias para casos, literalmente, “de vida o muerte”.

“Desafortunadamente, los trámites administrativos que ha impuesto Nueva EPS y las demoras en las facturaciones, han hecho que se devuelvan facturas que ya aparecían adecuadamente radicadas”, dijo Arango Serna.

Añadió que si bien la institución gestionó inicialmente un pago de la deuda, después no cumplió con los demás acuerdos pactados, lo que los obliga a tener suspendidos los servicios de manera indefinida, y prestar sólo los más vitales, en las ocho sedes que tiene Bello Salud.

“A la fecha no existe un plan de pago claro por parte de la Nueva EPS. Nosotros no podemos seguir así, porque si continuamos, lo que va a pasar es que la entidad va a agravar mucho más la crisis en la que ya está, no solamente E.S.E Bello Salud, sino también todo el sistema del país”.

Entérese: Récord de adopción animal en Medellín: 80 perros y gatos ya tienen un nuevo hogar gracias a la última “adoptatón” del año

Arango Serna también hizo énfasis en que los canales de comunicación con la Nueva EPS, a nivel regional, son óptimos, pero que la disposición y el apoyo a nivel nacional se ha quedado corto ante esta situación crítica.

Los usuarios, sin duda, son los más perjudicados, especialmente quienes deben tener un monitoreo constante y un tratamiento continuo. Ante la suspensión de los servicios, no tienen cómo acceder ni a medicamentos ni a citas de control en las diferentes especialidades.

Por lo pronto, la E.S.E Bello Salud espera que la Nueva EPS gestione los acuerdos correspondientes para ponerse al día con la deuda, y así, de nuevo, retomar labores lo más pronto posible.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida