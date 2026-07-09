Estados financieros de Nueva EPS tumban tesis de Petro: plata para salud no alcanza

Una consigna que ha repetido como un mantra el actual Gobierno es que los recursos para la salud son suficientes y que si no alcanza es porque hay “corrupción” o “robo” por parte de privados. La plata a la que hace referencia es a la unidad de pago por capitación (UPC), que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados; mientras que los que “se la roban”, según él, son los dueños de esas empresas. Sin embargo, esa tesis ha sido rebatida por académicos, por la Corte Constitucional y ahora por los estados financieros de la Nueva EPS: la aseguradora con más usuarios y una de las empresas más grandes de Colombia.
Hay que recordar que la presentación de los estados financieros se hizo por orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues desde septiembre de 2023 no los presentaban. Para entonces, los resultados integrales (ingresos versus gastos) fueron de $54.127 millones, mientras que sus pasivos (deudas y obligaciones pendientes de pago) fueron de $6,6 billones.
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Así las cosas, el agente interventor de esa EPS, Jorge Iván Ospina, radicó los de 2023 y 2024 ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y el ministerio del ramo. “Agradezco a todos quienes hicieron posible esta reconstrucción financiera con los debidos soportes y las notas técnicas (llegué a pensar que no lo lograríamos durante este Gobierno). Creo que si seguimos por el camino de la reorganización empresarial que adelantamos, la Nueva EPS no tendría que ser liquidada”, aseguró.