Procuraduría advierte que dos años de intervención a Nueva EPS empeoró atención y deterioró indicadores

La crisis humanitaria y financiera de la Nueva EPS, la de mayor número de afiliados en el país, empezó a dejar investigaciones contra los presuntos responsables del caos que vive la entidad. Esta semana la Procuraduría General de la Nación abrió expedientes formales contra 13 exfuncionarios del Gobierno Petro y advirtió que la intervención que vive desde abril de 2024 empeoró sus indicadores.
Los exfuncionarios que señaló el ente de control disciplinario fueron el exministro de salud, Guillermo Jaramillo, seis exsuperintendentes y exsuperintendentes encargados (entre los que están Luis Carlos Leal, Giovanny Rubiano y Daniel Quintero) y cinco agentes interventores de la Nueva EPS (entre los que aparecen Jorge Iván Ospina y Bernardo Camacho) son señalados por que habrían incurrido en faltas disciplinarias durante la intervención.
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Contras esas personas el organismo abrió expedientes formales para indagar la presunta responsabilidad como parte de esas figuras clave del Gobierno pasado y de la aseguradora.