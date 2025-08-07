“Nueva EPS le debe $600.000 millones a nuestras clínicas”: presidenta de grupo Zentria

Carolina Buendía es la presidenta de Zentria, el grupo de clínicas y hospitales de ciudades intermedias más grande del país. Hace algunos meses, el presidente Gustavo Petro puso de blanco al propietario de Zentria, un fondo de inversión brasileño llamado Patria, porque supuestamente estaba sacando recursos del sistema de salud a países con paraísos fiscales.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Buendía lo niega rotundamente y dice además que la EPS con más afiliados, intervenida por el Gobierno desde hace más de un año, les debe 600.000 millones de pesos.
