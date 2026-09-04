76.279 tutelas en siete meses: la Nueva EPS lideró los reclamos judiciales ante la Corte durante el final del gobierno Petro

Entre el 13 de enero y el 31 de julio de 2026, correspondientes a los últimos siete meses del mandato del expresidente Gustavo Petro en Colombia, los despachos judiciales procesaron 661.741 acciones de tutela en todo el país.
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Esta cifra, consolidada en las más recientes mediciones de la Corte Constitucional expuestas a través de un informe detallado, dio cuenta de un panorama donde la salud y las actuaciones administrativas concentraron la mayor litigiosidad del Estado.
Y es que durante este periodo, el alto tribunal identificó 177.130 nombres únicos de entidades e instituciones demandadas. Por esta y otras razones más, la Nueva EPS, una de las más intervenidas por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue la que lideró las tutelas.