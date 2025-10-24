Descubren en Colombia una nueva especie de bromelia y está en peligro de extinción

En las cumbres del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde la neblina cubre los páramos a más de 3.500 metros de altura, un grupo de científicos colombianos encontró algo que no esperaban: una bromelia desconocida para la ciencia. Bautizada como Puya farallonensis, esta planta de flores blancas a amarillas fue descrita recientemente en la revista Nordic Journal of Botany y, paradójicamente, ya está en peligro crítico de extinción.
Lea también: Descubren en el páramo de Sonsón una orquídea única en el mundo que rinde homenaje al cacique Maitamá
El hallazgo ocurrió en el Alto del Buey, una zona remota donde el páramo se mezcla con las selvas del Valle del Cauca. Allí, el botánico Julio Betancur, del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia, realizaba una expedición para verificar la presencia de otra especie del mismo género. “Fui a buscar la Puya occidentalis y me encontré con otra especie nueva para la ciencia; fue un hallazgo inesperado”, relata el investigador, uno de los mayores expertos en bromelias del país.
Aquel descubrimiento cerró una búsqueda que llevaba décadas abierta. En los años cuarenta, una colecta incompleta había registrado una planta atribuida erróneamente a Puya occidentalis. Betancur confirmó que aquel fragmento correspondía, en realidad, a esta nueva especie. “Fue como resolver un rompecabezas que llevaba ochenta años sin respuesta”, comenta.