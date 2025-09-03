x

Colombia suma una joya botánica: descubren en la Sierra Nevada nueva especie de orquídea

Se trata de la Epidendrum rasmussenii, descubierta por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación ProAves en la Reserva El Dorado.

  • La Epidendrum rasmussenii, de flores rojo carmín y verde amarillento, fue hallada en la Reserva ProAves El Dorado, en la Sierra Nevada de Santa Marta.FOTO cortesía MIguel Ángel Gómez Riaño
El Colombiano
hace 30 minutos
bookmark

En los bosques nublados de la Sierra Nevada de Santa Marta, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, con apoyo de la Fundación ProAves, confirmaron el hallazgo de una nueva especie de orquídea para la ciencia: la Rasmussen Star Orchid (Epidendrum rasmussenii), un descubrimiento, publicado en la revista científica Phytotaxa, que subraya el valor de este ecosistema único y la urgencia de fortalecer su conservación.

La especie, nombrada en honor a Nathan Jens Rasmussen, se distingue por sus flores de intenso rojo carmín y verde amarillento. Su distribución es extremadamente restringida, lo que llevó a clasificarla en la categoría de En Peligro (EN), una etiqueta que resalta la necesidad de proteger con urgencia los bosques donde habita.

El hallazgo tuvo lugar en la Reserva ProAves El Dorado, una zona de conservación creada por la Fundación ProAves con el apoyo de Conservation Allies y un enclave de conservación reconocido como refugio de especies amenazadas, pues desde su creación, el lugar se ha consolidado como centro de endemismo y ejemplo de gestión en la defensa de la biodiversidad. “Estamos encantados de apoyar descubrimientos tan importantes como este”, afirmó el Dr. Paul Salaman, presidente de Conservation Allies. “La Rasmussen Star Orchid resalta la extraordinaria biodiversidad de Colombia y la necesidad urgente de continuar con la investigación y los esfuerzos de conservación para proteger los bosques en peligro del país”.

Desde la Fundación ProAves destacaron que el avance científico no habría sido posible sin el respaldo de aliados estratégicos. “Este descubrimiento no habría sido posible sin el invaluable apoyo de la familia de Nathan Jens Rasmussen, y al apoyo de Conservation Allies. No es solo un tributo a la belleza y complejidad de nuestra flora, sino también un reflejo de la urgencia de conservar nuestros ecosistemas naturales”, señaló Kruzi Paloma Carrillo León, directora ejecutiva de la organización.

La Sierra Nevada es reconocida como una de las regiones con mayor riqueza biológica y cultural del mundo. Su ubicación geográfica, sumada a un alto nivel de endemismo, la convierten en un epicentro de diversidad natural. En ese contexto, este nuevo registro botánico amplía la información científica disponible sobre las orquídeas colombianas. “La Sierra Nevada, reconocida por su riqueza biológica y cultural, suma ahora una nueva joya botánica que no solo amplía el conocimiento taxonómico de las orquídeas, sino que también subraya la urgencia de descubrir, investigar y proteger estas tierras nuestras que hoy día enfrentan múltiples amenazas”, puntualizó el investigador Miguel Ángel Gómez Riaño.

El descubrimiento de la Epidendrum rasmussenii reafirma el papel de la ciencia y la conservación como aliados para salvaguardar el patrimonio natural de Colombia.

