¿Quiénes son los nuevos integrantes de la junta directiva de la FLA?

La Fábrica de Licores de Antioquia tendrá una nueva junta directiva tras la aprobación, por parte de la Asamblea Departamental, de una modificación a la ordenanza que regula su composición y funcionamiento. La decisión fue respaldada por la mayoría de diputados y promovida por la Gobernación de Antioquia con el argumento de fortalecer el gobierno corporativo de la licorera y darle un perfil más técnico y empresarial a la toma de decisiones.
El cambio llega en un momento de resultados positivos para la empresa: la FLA incrementó sus ventas en un 45% durante 2025, impulsada por el fortalecimiento de mercados nacionales, el crecimiento de exportaciones y el posicionamiento de marcas como Aguardiente Antioqueño y Ron Medellín.
”Lo que buscamos es una fábrica más fuerte, con mayores capacidades para enfrentar los desafíos del mercado. La FLA seguirá siendo pública; el objetivo es que sea más competitiva y genere más recursos para la salud, la educación, la cultura y el deporte en el departamento”, señaló el secretario de Gobierno encargado en marzo, David Palacio.
También le puede interesar: Fábrica de Licores de Antioquia logró hito comercial con 73,2 millones de botellas vendidas en 2025