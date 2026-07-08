La paradoja del fútbol: esta es la nueva posición de la Selección Colombia en el ranking Fifa tras quedar eliminado el Mundial

Apenas unas horas después de que los penales decretaran la eliminación del combinado tricolor en el estadio BC de Vancouver, en Canadá, las matemáticas de la Fifa entregaron un dictamen inesperado con respecto a su conocido ranking de selecciones.
Y es que la Selección Colombia cerró este martes 7 de julio su participación en la Copa Mundial de Norteamérica 2026, ubicada en el undécimo puesto (11) del escalafón global, un avance de dos posiciones respecto a la casilla 13 con la que inició la competencia el pasado 11 de junio.
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