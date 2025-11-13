Nueva ruta de buses acercará a sector lejano de Altavista con el centro de Medellín

Nuevo Amanecer es un sector habitado sobre todo por desplazados de Chocó y Urabá, que fueron reubicados tras el incendio ocurrido en 2003 en el sector Mano de Dios. FOTO: ALCALDIA

Una nueva ruta, la 178 comenzará a operar desde este viernes, 14 de noviembre, para comunicar mejor al sector de Nuevo Amanecer, del corregimiento Altavista, con el centro de Medellín. Le recomendamos leer: Suspenden construcciones en Altavista por incumplir normas urbanas Según la Secretaría de Movilidad del Distrito, el recorrido, que se inaugurará como prueba piloto y dependiendo de los resultados se mantendrá o no, reducirá los tiempos de desplazamiento hacia la comuna 10-La Candelaria y fortalecerá la integración social y económica del territorio. La nueva ruta será operada por la empresa Cootrabel y tendrá como origen el sector Nuevo Amanecer. Tendrá una frecuencia de un vehículo cada 20 minutos y funcionará de lunes a domingo, entre las 4:20 a. m. y las 9:20 p. m.

La ruta tendrá varias paradas señaladas, tanto en el barrio como en el centro de la ciudad. FOTO: ALCALDIA

Habrá puntos de parada estratégicos distribuidos por el barrio, con el fin de brindar cobertura a los residentes de los sectores Playa Alta, Media y Baja. Las paradas también estarán en vías como la avenida San Juan, la carrera 50, Palacé, la avenida Colombia y la avenida del Ferrocarril. “Esta nueva ruta es un paso más en nuestro compromiso con una movilidad incluyente y equitativa, que fortalezca la accesibilidad y la calidad de vida en todos los territorios de Medellín. Seguimos avanzando para que cada vez más ciudadanos tengan un transporte digno, confiable y cercano”, aseguró el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

El contar con una ruta de transporte es una necesidad histórica de Nuevo Amanecer, un sector habitado por unas 8.000 personas, en especial familias desplazadas de Chocó y Urabá, que fueron reubicadas en Altavista tras el incendio ocurrido en 2003 en el sector Mano de Dios. De ahí también que se trate de población con un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas. El contar con buses cercanos a los sitios de residencia tiene un valor especial porque facilitar el acceso a oportunidades laborales y educativas. “Nos sentimos muy agradecidos, ya que esto es para la gente que busca movilizarse de una manera más rápida, más directa, en beneficio del comerciante, del que no es comerciante y del que va a pie. Sobre todo, las niñas y niños que estudian en el parque de Belén y los que estudian en el Centro”, apuntó el secretario de la Junta de Acción Comunal de Nuevo Amanecer, Julián Rodríguez. También le sugerimos ver: Integrantes de la banda Los Chivos, de Altavista, fueron las víctimas del ataque a un carro de aplicación en Belén La Gloria, Medellín El corregimiento de Altavista cuenta con una población estimada de 40.911 habitantes y presenta altos índices de hogares liderados por mujeres (44.7 %), así como condiciones de movilidad limitadas, según el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida de 2019.

Bloque de preguntas y respuestas