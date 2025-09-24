x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Tome nota: Bello estrenará nueva ruta rápida de buses al Centro de Medellín

El próximo mes comenzará a operar una ruta única entre Bello y Medellín, que promete disminuir los tiempos de desplazamiento.

  • Bello tendrá a partir de octubre una nueva ruta directa con el Centro de Medellín. FOTO: Cortesía Bellanita Group
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El municipio de Bello estrenará a partir del próximo mes una ruta de buses con la que se promete reducir los tiempos de desplazamiento hacia el Centro de Medellín.

El anuncio fue realizado por la empresa Bellanita Group, desde donde se precisó que a partir del próximo miércoles 1 de octubre comenzará a operar una nueva ruta única y directa hacia Medellín, con la que se busca hacer más eficientes los recorridos.

El objetivo, explicó la empresa, es que con el nuevo trazado los buses no tengan que entrar a múltiples barrios en un mismo recorrido, evitando desvíos y acortando los tiempos de viaje.

De igual manera, la ruta incluye paradas en varios puntos claves del Centro.

Una de las novedades más importantes, indicó Bellanita, es que esta nueva ruta no pasará ni por la Universidad de Antioquia, ni por el Centro de Espectáculos La Macarena.

En el caso de Bello, la empresa señaló que la ruta única tendrá cobertura en la mayor parte de los barrios, incluyendo Villa Linda, Trapiche, San Martín, Pachelly-Araucarias, Mirador 5TA Etapa, Camacol, Quitasol, Terranova.

Por comunas, la lista completa de barrios que están cubiertos por la ruta empieza por la comuna 4, incluyendo Suárez, Puerto Bello, Rincón Santos, Central, Centro, Andalucía, López de Mesa, El Cairo, La Milagrosa, El Congolo, Las Granjas, Prado, Manchester, La Estación.

En la comuna 5, también habrá cobertura de los barrios La Cumbre, Buenos Aires, El Paraíso, Valadares, El Trapiche, Aralias, Urapanes, La Primavera, Villa María, Villas de Comfenalco; en la comuna 6 los barrios Bellavista, Playa Rica, San Gabriel, San Martín, Villas del Sol, Tierradentro, Villa Linda, Pachelly, Araucarias 1 y 2, Los Alpes, El Ducado, La Aldea, La Selva; en la comuna 7 los barrios La Selva, El Mirador, Niquía Bifamiliares, Altos de Niquía, Altos de Quitasol: y en la comuna 8 los barrios Ciudad Niquía, Panamericano, Ciudadela del Norte, Terranova y Hermosa Provincia.

Tras salir de los diferentes barrios, los buses tomarán la Autopista Norte, pasando por puntos como Plaza Fabricato, el Parque Juanes, la Terminal del Norte y Punto Cero.

Posteriormente, los buses tomarán la Avenida Ferrocarril, pasando por puntos como la Plaza Minorista, el Sena, la estación Cisneros del metro y el parque de los Pies Descalzos.

El recorrido incluye también la Avenida San Juan, abarcando el Centro Administrativo La Alpujarra, y luego la Avenida Oriental.

Según señaló la empresa, los buses comenzarán a circular desde las 4:00 de la mañana y operarán hasta las 10:30 de la noche.

