Tome nota: Bello estrenará nueva ruta rápida de buses al Centro de Medellín

El municipio de Bello estrenará a partir del próximo mes una ruta de buses con la que se promete reducir los tiempos de desplazamiento hacia el Centro de Medellín. Le puede interesar: ¡Pilas! Habrá cierre total en la troncal del Café por 10 días El anuncio fue realizado por la empresa Bellanita Group, desde donde se precisó que a partir del próximo miércoles 1 de octubre comenzará a operar una nueva ruta única y directa hacia Medellín, con la que se busca hacer más eficientes los recorridos. El objetivo, explicó la empresa, es que con el nuevo trazado los buses no tengan que entrar a múltiples barrios en un mismo recorrido, evitando desvíos y acortando los tiempos de viaje.

De igual manera, la ruta incluye paradas en varios puntos claves del Centro. Una de las novedades más importantes, indicó Bellanita, es que esta nueva ruta no pasará ni por la Universidad de Antioquia, ni por el Centro de Espectáculos La Macarena. Siga leyendo: ITM estrena los tres primeros buses eléctricos fabricados y ensamblados en Medellín En el caso de Bello, la empresa señaló que la ruta única tendrá cobertura en la mayor parte de los barrios, incluyendo Villa Linda, Trapiche, San Martín, Pachelly-Araucarias, Mirador 5TA Etapa, Camacol, Quitasol, Terranova.