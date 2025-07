Video | Nueva York a ritmo de salsa: una calle de la ciudad ahora se llamará Guayacán Orquesta

No se vaya a sorprender si va a Nueva York (Estados Unidos) y se encuentre la calle Guayacán Orquesta. No, no será un error, porque desde este fin de semana, y en el marco de la celebración del Día de la Independencia, la ciudad estadounidense anunció que una de sus calles llevará el nombre de la agrupación colombiana, como un homenaje sus 35 años de trayectoria y su amplio legado musical y cultural.

La ceremonia que oficializó el nombre de la Guayacán Orquesta Way se celebró el pasado viernes, 18 de julio, en la calle 45 con la 6th Avenue (la Avenida de las Américas), en el centro de Manhattan. Al evento asistieron, además de los integrantes de la agrupación, Ydanis Rodríguez, el Comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York, quien presidió el acto, así como otras autoridades locales, líderes comunitarios y músicos latinos.