Pilas: ya están funcionando nuevas cámaras de fotomultas en Sabaneta

Un par de nuevas cámaras de fotodetección están funcionando en el Valle de Aburrá desde esta semana para vigilar que se cumplan las normas de tránsito.

Ambas cámaras se encuentran sobre la variante de Caldas a la altura de la vereda Pan de Azúcar, en el tramo que corresponde a Sabaneta, por lo que el municipio pasó de cuatro a seis dispositivos, localizados en tres puntos de la zona urbana del municipio más pequeño de Colombia por extensión territorial.

Puede leer: ¿Por qué hay polémica en Itagüí por unos embargos de la Alcaldía a los que deben multas de tránsito?

La Alcaldía de Sabaneta informó que estas cámaras identificarán las siguientes infracciones de tránsito:



La primera es los vehículos sin revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes vigente, o en condiciones adecuadas.

En segundo lugar, pondrá comparendos a aquellos vehículos que no cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, y, finalmente, sancionará a los vehículos de 3.5 toneladas o más que vayan por el carril izquierdo de la vía.