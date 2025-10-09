x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Por demoras en la entrega de la vía S, la paralela del “Sube o no sube” en Sabaneta, Alcaldía dejó a constructores sin plan de movilidad

La decisión comenzó a regir luego de que las constructoras que se encuentran ejecutando obras en la vereda San José no cumplieran con la entrega de esta vía alterna.

  • Esta vía, paralela a la loma del “Sube o no sube”, en Sabaneta, aún no cumple las condiciones para permitir el tráfico vehicular. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Esta vía, paralela a la loma del “Sube o no sube”, en Sabaneta, aún no cumple las condiciones para permitir el tráfico vehicular. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 12 minutos
bookmark

La demora en la entrega de la llamada vía S, un corredor que conecta la vereda San José con la calle 75 sur, en Sabaneta, llevó a la alcaldía de este municipio a suspenderles el plan de manejo de tránsito a todas las constructoras de la zona. Esto significa que no pueden movilizar materiales hacia sus proyectos hasta tanto no solucionen las problemáticas de esta nueva vía.

Así lo informó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, quien señaló que la entrega de esta vía, que es una alternativa a la famosa loma del “Sube o no sube”, estaba prevista para el 30 de septiembre. Sin embargo, las constructoras no cumplieron y dejaron algunos detalles, los cuales debían ser culminados antes del 7 de octubre. Pero volvieron a incumplir.

“Tras una nueva visita técnica, persisten incumplimientos que afectan la funcionalidad y la seguridad de la vía. Sin embargo se verificó que los constructores avanzaron con la mayoría de los trabajos pendientes de obras civiles que garanticen unas condiciones mínimas de operación. Hasta tanto no se cumplan las condiciones técnicas y jurídicas, será siempre mi responsabilidad no recibir la vía”, expresó el alcalde Cruz.

Entérese: Solución a la vista en famosa loma del “sube o no sube” en Sabaneta: en mayo abren nueva vía

Entre los problemas que se encontraron en esta vía, según la Alcaldía de Sabaneta, estaba que el trazado ejecutado no correspondería al plan parcial, la obra afectaba áreas de protección ambiental y predios privados y que había los problemas técnicos, hidráulicos y de seguridad peatonal.

Además estaba pendiente la señalización de los límites de velocidad, eliminar las flechas dobles para dejar un único carril de circulación, la construcción de senderos peatonales a un costado de la vía, la implementación de barreras de protección peatonal en tramos peligroso y la demarcación horizontal del piso, entre otros rubros.

Le puede interesar: Video: carro sin frenos causó pánico en la loma del “sube o no sube” en Sabaneta: una joven se salvó de milagro

Por esta razón, desde la Alcaldía de Sabaneta anunciaron que a partir del próximo 16 de octubre se hará una nueva mesa de trabajo para definir cómo se continuaría con la ejecución de esta polémica obra.

“Ante la actual temporada de lluvias, es deber de esta Administración velar por la seguridad de la ciudadanía y la estabilidad de las vías”, puntualizó el mandatario sabaneteño.

Este sería un nuevo retraso en esta obra, ya que primero se dijo que se habilitaría en mayo, luego en julio y después en agosto. A la fecha, no hay soluciones puntuales y los vehículos deben subir por una pendiente que genera riesgos a los conductores.

Y si hay más demoras en esta obra, no se puede hacer el cambio del pavimento de la loma del “Sube o no sube”, que no cumpliría con las condiciones técnicas, haciéndola resbalosa para los vehículos que la intentan subir.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida