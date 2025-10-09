Por demoras en la entrega de la vía S, la paralela del “Sube o no sube” en Sabaneta, Alcaldía dejó a constructores sin plan de movilidad

La demora en la entrega de la llamada vía S, un corredor que conecta la vereda San José con la calle 75 sur, en Sabaneta, llevó a la alcaldía de este municipio a suspenderles el plan de manejo de tránsito a todas las constructoras de la zona. Esto significa que no pueden movilizar materiales hacia sus proyectos hasta tanto no solucionen las problemáticas de esta nueva vía.
Así lo informó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, quien señaló que la entrega de esta vía, que es una alternativa a la famosa loma del “Sube o no sube”, estaba prevista para el 30 de septiembre. Sin embargo, las constructoras no cumplieron y dejaron algunos detalles, los cuales debían ser culminados antes del 7 de octubre. Pero volvieron a incumplir.