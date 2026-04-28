Aprueban dos nuevas medidas arbitrales a partir del Mundial 2026 propuestas por la FIFA: conozca de qué se trata

En una sesión especial del IFAB (International Football Association Board o Junta de la Asociación Internacional de Fútbol) celebrada este martes 28 de abril en Vancouver, Canadá, se oficializó que, a partir del Mundial de Norteamérica 2026, los jugadores que se tapen la boca para hablar o abandonen el campo como señal de protesta ante una decisión arbitral, serán expulsados inmediatamente.
La medida reglamentaria fue propuesta por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol), que encabezada por el presidente Gianni Infantino y la leyenda del arbitraje, el italiano Pierluigi Collina, expusieron su propuesta ante el IFAB y lograron su aprobación.