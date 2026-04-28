Aprueban dos nuevas medidas arbitrales a partir del Mundial 2026 propuestas por la FIFA: conozca de qué se trata

En una sesión especial del IFAB (International Football Association Board o Junta de la Asociación Internacional de Fútbol) celebrada este martes 28 de abril en Vancouver, Canadá, se oficializó que, a partir del Mundial de Norteamérica 2026, los jugadores que se tapen la boca para hablar o abandonen el campo como señal de protesta ante una decisión arbitral, serán expulsados inmediatamente. La medida reglamentaria fue propuesta por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol), que encabezada por el presidente Gianni Infantino y la leyenda del arbitraje, el italiano Pierluigi Collina, expusieron su propuesta ante el IFAB y lograron su aprobación.

Pierluigi Collina es el Presidente del Comité de Árbitros de la FIFA. El italiano ofició como juez central en dos mundiales (2002 y 2006). FOTO: INSTAGRAM GIANNI_INFANTINO

“Acordamos por unanimidad que, a discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de confrontación con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja. Además, a discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral. Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego”, manifestó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La decisión tuvo toda clase de opiniones, desde felicitaciones por hacer el juego más transparente hasta molestia por quitarle “folclor” a la práctica del deporte. Lo cierto es que estas inéditas medidas ya son oficiales y se empiezan a regir nada más y nada menos que en la Copa del Mundo.

Antecedentes recientes que llevaron a tomar la decisión

El racismo, la xenofobia o cualquier clase de discriminación es constantemente combatido por las entidades que rigen el fútbol mundial (FIFA, UEFA, CONMEBOL, CAF, OFC y CONCACAF). Se busca a como dé lugar erradicar cualquier acto, palabra o gesto que pueda ofender al otro, al menos durante la competencia. Uno de los episodios más cercanos al racismo data del 17 de febrero de 2026, cuando Vinicius Junior denunció racismo por parte del volante argentino del Benfica, Gianlucca Prestianni, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League 2025/26. El jugador brasileño manifestó que Prestianni le dijo: “mono, mono”, razón por la cual acudió al juez del compromiso, Francois Letexier. Gianlucca finalmente fue suspendido por 6 partidos tras haberse estudiado el caso durante días. Sin embargo, nunca se pudo hacer una lectura de labios correcta, ya que el argentino habló con la mano tapando el movimiento de su boca. La medida que implementará la FIFA tiene como objetivo acabar con estas agresiones verbales, generando así la transparencia en el vocabulario que usen los protagonistas durante el partido.