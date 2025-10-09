Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena en medio del plan pistola

En la mañana de este jueves se registró un nuevo ataque sicarial contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Cartagena. El atentado ocurrió en las inmediaciones de su vivienda, y se enmarca dentro de la ola de violencia que afecta al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron al guardián cuando se disponía a salir de su residencia. Las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre su estado de salud ni sobre los responsables del hecho.

El ataque se suma a una serie de homicidios y atentados que han sido atribuidos al llamado “plan pistola” dirigido contra los funcionarios del Inpec, una estrategia criminal que ha dejado varios guardianes muertos en los últimos meses y que mantiene en alerta máxima a los establecimientos carcelarios del país.