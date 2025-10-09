x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena en medio del plan pistola

El ataque se suma a una serie de homicidios y atentados que han sido atribuidos al llamado “plan pistola” dirigido contra los funcionarios del Inpec.

  • Atentado contra el INPEC en Cartagena. Foto: Colprensa (imagen de referencia).
    Atentado contra el INPEC en Cartagena. Foto: Colprensa (imagen de referencia).
hace 16 minutos
bookmark

En la mañana de este jueves se registró un nuevo ataque sicarial contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Cartagena. El atentado ocurrió en las inmediaciones de su vivienda, y se enmarca dentro de la ola de violencia que afecta al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron al guardián cuando se disponía a salir de su residencia. Las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre su estado de salud ni sobre los responsables del hecho.

El ataque se suma a una serie de homicidios y atentados que han sido atribuidos al llamado “plan pistola” dirigido contra los funcionarios del Inpec, una estrategia criminal que ha dejado varios guardianes muertos en los últimos meses y que mantiene en alerta máxima a los establecimientos carcelarios del país.

En desarrollo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida