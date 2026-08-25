Se posesiona el contralor Laverde: “No puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan en los bolsillos de unos pocos”

Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió este martes 25 de agosto como nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. La ceremonia se realizó en La Dorada, Caldas, municipio del que es oriundo y desde donde planteó las principales líneas que, según anunció, marcarán su gestión al frente del organismo de control fiscal.
Uno de los mensajes centrales de su discurso estuvo relacionado con la corrupción y la pérdida de recursos públicos. Laverde aseguró que Colombia no puede seguir tolerando que cerca de $50 billones al año se extravíen en los “laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia”.