Se posesiona el contralor Laverde: “No puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan en los bolsillos de unos pocos”

Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió este martes 25 de agosto como nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. La ceremonia se realizó en La Dorada, Caldas, municipio del que es oriundo y desde donde planteó las principales líneas que, según anunció, marcarán su gestión al frente del organismo de control fiscal. Uno de los mensajes centrales de su discurso estuvo relacionado con la corrupción y la pérdida de recursos públicos. Laverde aseguró que Colombia no puede seguir tolerando que cerca de $50 billones al año se extravíen en los “laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia”.

El nuevo contralor sostuvo que esos recursos representan oportunidades que el país deja de aprovechar para construir colegios, hospitales, vías y otras obras necesarias para las comunidades.

Una Contraloría que se adelante a los riesgos

Laverde también anunció un cambio en la manera de ejercer el control fiscal. Su apuesta es pasar de una vigilancia que actúa cuando los recursos ya fueron comprometidos a un modelo que permita identificar riesgos de manera anticipada. Conozca: Las sombras que rodean al nuevo contralor Jorge Laverde: denuncia por su patrimonio y más cuestionamientos “Seremos una Contraloría predictiva, tecnológica, descentralizada y firme”, afirmó durante su posesión. En esa línea, anunció el uso de analítica avanzada de datos, inteligencia artificial y auditorías en tiempo real para detectar posibles irregularidades antes de que los recursos públicos sean desviados o las obras terminen convertidas en los llamados “elefantes blancos”.

El funcionario cuestionó precisamente la lógica de llegar a revisar una obra cuando el daño ya está hecho. “Dejaremos atrás el control posterior de ir a tomarle la foto al elefante blanco cuando el cemento ya se destruyó y los recursos ya se esfumaron”, aseguró.

“Defenderé el patrimonio de Colombia”

Otro de los compromisos expresados por Laverde estuvo relacionado con la protección del patrimonio público. El nuevo contralor afirmó que su gestión estará orientada a garantizar que los recursos de los ciudadanos sean utilizados para cumplir los objetivos para los que fueron destinados. “No puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan cautivos en los bolsillos de unos pocos”, manifestó. Al cierre de su intervención, asumió públicamente el compromiso de permanecer al frente de esa tarea durante todo su periodo. “Defenderé el patrimonio de Colombia hasta el último día de mi mandato”, dijo.

¿Quién es Jorge Eliécer Laverde, el nuevo contralor?

Jorge Eliécer Laverde Vargas, abogado caldense, y llega a la Contraloría General de la República para el periodo 2026-2030 después de una extensa trayectoria ligada al Congreso. Fue diputado de Caldas y durante más de una década se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado, desde donde tuvo contacto con distintos sectores políticos. El 12 de agosto fue elegido por el Congreso en pleno con 269 de los 279 votos depositados. Su llegada al cargo, no obstante, ha generado cuestionamientos relacionados con algunos episodios de su trayectoria, entre ellos su cercanía política con sectores liberales de Caldas y los señalamientos que lo han vinculado con el entorno del exsenador Mario Castaño, condenado por corrupción en el caso de ‘Las Marionetas’. También han surgido dudas alrededor de su patrimonio. En 2023 fue presentada ante la Fiscalía una denuncia anónima por un supuesto enriquecimiento ilícito, en la que se relacionaron varios inmuebles atribuidos a Laverde y a miembros de su familia. Entre ellos aparecen propiedades en Manizales, Manzanares y La Dorada. La Procuraduría archivó en 2024 una investigación disciplinaria relacionada con estos hechos, mientras la defensa del hoy contralor ha rechazado los señalamientos y sostiene que sus adquisiciones podían ser justificadas con sus ingresos y patrimonio.

Su elección también estuvo rodeada de cuestionamientos por la experiencia específica para el cargo y por la publicación de dos libros sobre control fiscal registrados con ISBN el mismo día, en febrero de 2026. A esto se suman denuncias de acoso sexual que Laverde ha negado y que calificó como falsas. Así, el nuevo jefe del organismo encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos llega al cargo con una trayectoria política de más de una década y varios episodios que han generado debate alrededor de su elección.

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