Nuevo decreto de Gobierno afectaría a los pequeños productores de cannabis: “no pueden competir, están en desigualdad de condiciones”

El Gobierno Nacional expidió un decreto el 27 de octubre en el que se modifica la reglamentación del uso médico y científico del cannabis en Colombia. Por primera vez, reglamenta el acceso seguro e informado al uso del cannabis y de la planta de cannabis con fines médicos y científicos, incluyendo su utilización como producto terminado tanto para uso humano como veterinario.
Sin embargo, el decreto no es tan beneficioso para los pequeños comerciantes y, sobre todo, para las personas que viven en zonas de conflicto, como el Cauca, según han alertado expertos.
Para Estefanía Ciro Rodríguez, que fue coordinadora de investigación sobre narcotráfico para el informe de la Comisión de la Verdad y es la directora del centro de pensamiento amazónico A la orilla del río, este nuevo decreto del Ministerio de Salud “es muy particular”.
“Entonces, el cannabis entra ya en una categoría y va a ser utilizado y vendido a masas como un producto de atención del riesgo, como un producto para personas que tengan certificados. Como lo que hacen los doctores, recetado”, afirma.