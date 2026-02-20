x

Petro firma decreto transitorio y mantiene el mínimo en $2 millones: esta es su justificación técnica

El Gobierno ratificó el salario mínimo de $2 millones para 2026, tras ajustes exigidos por el Consejo de Estado y una base técnica de incremento del 23%.

  • Presidente Gustavo Petro muestra el decreto transitorio de salario mínimo. FOTO PRESIDENCIA
Andrés Villamizar
Economía

hace 47 minutos
El presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que fija el salario mínimo legal para 2026 en $2 millones, luego de la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario aseguró que el Ejecutivo incorporó todos los ajustes técnicos solicitados por el alto tribunal y que el documento —identificado como decreto 0159 de 2026— será remitido nuevamente a esa corporación.

“El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025”, indicó el mandatario. El documento fue entregado al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando y poniendo los estudios técnicos”, expresó Petro tras estampar su firma.

¿Cómo se compone el aumento del 23%?

La cifra final del incremento, equivalente al 23%, resulta de sumar dos componentes: una base económica de 13,6% y un componente de suficiencia constitucional de 9,4%.

Según el Gobierno, la decisión no es arbitraria, sino que responde a una “traducción operativa de mandatos constitucionales en reglas técnicas verificables” con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y contribuir a la reducción de la desigualdad.

¿Cuál es el sustento técnico del Gobierno?

El Ejecutivo sustentó el decreto en cálculos basados en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del DANE y en estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con el documento, aplicada la ecuación con datos de la encuesta, la OIT determinó que para un hogar de cuatro miembros el salario vital debería ser de $2.147.731 y para un hogar de tres integrantes de $1.658.957 (OIT, 2024, pág. 24).

Teniendo en cuenta que el promedio de miembros por hogar en Colombia es de aproximadamente tres personas —2,86 según el DANE en 2024— el Gobierno tomó como referencia el valor correspondiente a tres integrantes, es decir, $1.658.957, y no el calculado para cuatro personas.

Ese valor fue ajustado por la inflación estimada para 2025, de 5,3%, lo que arrojó un resultado de $1.746.882. Posteriormente, al proyectar la inflación para 2026 en 4,54%, según estimaciones del Banco de la República, el monto ascendió a $1.826.190.

Con estos cálculos, el Ejecutivo sostiene que el salario mínimo de $2 millones supera el umbral técnico del salario vital estimado bajo esos parámetros, y que el decreto cumple con las exigencias del Consejo de Estado tras la suspensión inicial.

Noticia en desarrollo...

