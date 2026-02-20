Petro firma decreto transitorio y mantiene el mínimo en $2 millones: esta es su justificación técnica

El presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que fija el salario mínimo legal para 2026 en $2 millones, luego de la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado. Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario aseguró que el Ejecutivo incorporó todos los ajustes técnicos solicitados por el alto tribunal y que el documento —identificado como decreto 0159 de 2026— será remitido nuevamente a esa corporación. “El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025”, indicó el mandatario. El documento fue entregado al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando y poniendo los estudios técnicos”, expresó Petro tras estampar su firma.

¿Cómo se compone el aumento del 23%?

La cifra final del incremento, equivalente al 23%, resulta de sumar dos componentes: una base económica de 13,6% y un componente de suficiencia constitucional de 9,4%. Según el Gobierno, la decisión no es arbitraria, sino que responde a una “traducción operativa de mandatos constitucionales en reglas técnicas verificables” con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y contribuir a la reducción de la desigualdad.

¿Cuál es el sustento técnico del Gobierno?