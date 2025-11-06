x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Con una capacidad para 60.000 espectadores y una cubierta de más de 31.000 metros cuadrados, el nuevo Estadio Atanasio Girardot proyectado promete competir con los grandes colosos del continente.

  • Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot: FOTOS Cortesía Alcaldía de Medellín y Getty
    Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot: FOTOS Cortesía Alcaldía de Medellín y Getty
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
  • Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
bookmark

La imagen digital que recrea la representación realista de lo que será el remodelado estadio Atanasio Girardot impacta.

“Vamos a tener un estadio talla mundial”, así expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en la presentación de la obra.

De esta manera, el escenario promete convertirse en un ícono de la arquitectura deportiva en América Latina. El proyecto, que se espera esté listo hacia finales de 2027, contará con una capacidad para 60.000 espectadores, silletería en todas las tribunas y una cubierta de más de 31.000 metros cuadrados que protegerá completamente a los asistentes del sol y la lluvia.

“Pero lo mejor es tener un comportamiento de talla mundial, que nos respetemos entre nosotros, que el hecho de ser hinchas de uno u otro equipo jamás sea motivo para agredirnos, que Medellín se convierta en el ejemplo a nivel mundial del fútbol en paz”, continuó el mandatario antes de dar detalles del mega proyecto, anhelado desde hace varios años en la capital paisa.

El Atanasio, que en la actualidad puede albergar 45.200 espectadores, se convertirá en el más grande de Colombia, superando al Metropolitano de Barranquilla, que tiene un aforo para 49.000 aficionados y donde juega la Selección Colombia, así como el de Palmaseca, de Cali, que puede recibir 52.000 personas.

Con su remodelación, que tiene una inversión total de $750.000 millones (100 % recursos públicos) se incorporará además luces internas como los grandes escenarios del mundo, lo que marcará un antes y un después en la experiencia del hincha y en la versatilidad del escenario para eventos deportivos y culturales.

Ante esto, ¿qué estadios en América ofrecen hoy algo similar a lo que se construirá en la capital paisa?

Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 71.000 espectadores.

Tipo de cubierta: retráctil completa

Techo móvil con paneles triangulares; luces internas 360° y pantallas gigantes alrededor de las gradas.

Allegiant Stadium, Las Vegas, EE. UU.

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 65.000 asistentes.

Tipo de cubierta: cerrado fijo

Estructura climatizada, cubierta de acero y vidrio; iluminación interior LED de alto rendimiento.

SoFi Stadium, Los Ángeles, EE. UU.

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 70.000 personas

Tipo de cubierta: translúcida total

Techo de ETFE que filtra la luz natural; pantalla ovalada interior de 360°, diseño ultramoderno.

Arena do Gremio, Porto Alegre, Brasil

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 56.000 asistentes

Tipo de cubierta: parcial con gran cobertura

Es uno de los estadios más modernos de Sudamérica; protege casi todas las gradas y ofrece visión sin columnas.

Estadio BBVA (Rayados), Monterrey, México

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 53.500 espectadores

Tipo de cubierta: parcial

Cubierta metálica ligera que protege la mayoría del público; vistas panorámicas y gran confort.

BC Place Vancouver, Canadá

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 54.500 personas

Tipo de cubierta: retráctil

Techo que se abre o cierra según el clima; experiencia “indoor” para fútbol y conciertos.

Estadio Único, La Plata, Argentina

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 53.000 personas.

Tipo de cubierta: estructura tensil (membrana PTFE) que protege buena parte de las gradas.

Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina

Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

Capacidad: 57.000 espectadores.

Tipo de cubierta: plateas y cabeceras techadas

Fue remodelado para la Copa América 2011 e inaugurado el 26 de junio de ese año. Se construyó una nueva platea techada sobre la antigua “descubierta” y se renovaron por completo las cabeceras populares, corrigiendo problemas de visibilidad y agregando techos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida