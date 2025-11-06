Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

La imagen digital que recrea la representación realista de lo que será el remodelado estadio Atanasio Girardot impacta.

“Vamos a tener un estadio talla mundial”, así expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en la presentación de la obra.

De esta manera, el escenario promete convertirse en un ícono de la arquitectura deportiva en América Latina. El proyecto, que se espera esté listo hacia finales de 2027, contará con una capacidad para 60.000 espectadores, silletería en todas las tribunas y una cubierta de más de 31.000 metros cuadrados que protegerá completamente a los asistentes del sol y la lluvia.

“Pero lo mejor es tener un comportamiento de talla mundial, que nos respetemos entre nosotros, que el hecho de ser hinchas de uno u otro equipo jamás sea motivo para agredirnos, que Medellín se convierta en el ejemplo a nivel mundial del fútbol en paz”, continuó el mandatario antes de dar detalles del mega proyecto, anhelado desde hace varios años en la capital paisa.