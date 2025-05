Antioquia actualizará su mapa de 1975: pasará de tener 9 a 17 regiones

“Lo que buscamos es integrar el departamento en redes territoriales que permitan una mejor eficiencia en el gasto público, en procesos de gestión ambiental, en educación y en salud. Hoy los municipios están desarticulados, no están en redes, tienen mucha dificultad de tener unas vocaciones territoriales propias y lo que hace este proyecto es crear nuevas provincias vía ordenanza y que obviamente avancemos en las otras figuras como áreas metropolitanas”, destacó Prieto.

Basados en una jerarquización y delimitación regional que se hizo en 1972, Antioquia adoptó su regionalización administrativa con la Ordenanza 41 de 1975, siguiendo un criterio de vías de comunicación, ubicación geográfica y homogeneidad de actividades económicas. Incluso hay una anécdota histórica: si bien el estudio de 1972 estableció las 9 subregiones que hoy conocemos, la ordenanza de 1975 definió 10 agrupaciones porque metió a Caramanta, Santa Bárbara, Támesis y Valparaíso en una sola región denominada Sur. Aunque no se tiene claro en qué fecha o bajo qué disposición se integraron de nuevo en una sola región, en el plan de desarrollo del gobernador Nicanor Restrepo Santamaría, de 1983, ya se hablaba de la región Suroeste con 22 municipios.

Esa distribución en subregiones ha sido útil desde entonces para ubicar los municipios en el mapa, organizar el territorio desde las oficinas de La Alpujarra y generar identidad en la gente que se identifica como del Oriente, el Suroeste o Urabá. Sin embargo, esa división, no ha servido para mucho más.

“La ordenanza 41 de 1975 dividió Antioquia por subregiones. Han sido útiles para mirar el territorio desde la planeación y para la identidad de la gente, pero de resto no sirve para mucho. Los municipios no tienen reglado sentarse en una mesa como una junta del territorio, los alcaldes se encuentran en Medellín, en un aeropuerto, en Bogotá, pero no tienen agenda común para gestionar el territorio”, plantea Prieto.