Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Presentarán nuevos detalles de proyecto minero Gramalote en Antioquia

La mina, propiedad de B2Gold, redujo su escala y solicitó modificar su licencia ambiental. La Anla convocó a una reunión informativa y una audiencia pública.

  • Desde hace más de 20 años en la zona se realizan muestreos y perforaciones de exploración. FOTO: Robinson Sáenz Vargas. Archivo El Colombiano
    Desde hace más de 20 años en la zona se realizan muestreos y perforaciones de exploración. FOTO: Robinson Sáenz Vargas. Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 21 minutos
bookmark

Este martes 20 de octubre los habitantes de San Roque podrán asistir a una reunión informativa en la que se presentarán los nuevos planes que tiene el proyecto Gramalote para iniciar una operación de minería de oro a cielo abierto.

La convocatoria a este espacio es realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad en la que se está tramitando una modificación de licencia para ese proyecto minero.

Dicha modificación aparece luego de que el proyecto se reestructurara y redujera su escala, cuando en 2022 una serie de análisis internos arrojaron que la operación no dejaría los retornos de inversión esperados.

Le puede interesar: La prórroga a Quebradona hasta 2027 arma polémica en el Suroeste

Cabe recordar que hasta ese año, Gramalote se proyectaba como la mina de oro a cielo abierto más grande de Colombia y desde el Gobierno Nacional ya se había dado autorización para su operación.

Luego de poner en pausa esos planes, el proyecto tuvo una reconfiguración de sus propietarios. Mientras antes se trataba de una iniciativa conjunta entre las mineras AngloGold Ashanti y B2Gold, esta última adquirió la totalidad del proyecto y comenzó a hacerle ajustes.

En 2023 se inició esa revisión, que desembocó en una actualización del estudio de factibilidad y luego en una modificación del Plan de Trabajo y del Estudio de Impacto Ambiental.

Lea además: MinAmbiente y Anla habilitaron condiciones para el llenado de Hidroituango y afrontar el fenómeno de El Niño

Tras estos ajustes, el Plan de Trabajo Modificado se presentó ante las autoridades en diciembre de 2025 y el nuevo Estudio de Impacto Ambiental en marzo de este año. Ambos documentos están en poder de las autoridades y podrían tardar aproximadamente un año en tramitarse.

Según ha informado la minera B2Gold, las nuevas proyecciones apuntan a que Gramalote tenga una vida de 13 años y una producción anual aproximada de 77.000 onzas de oro.

Además de San Roque, el título minero abarca varias veredas y corregimientos de Yolombó, ubicados en la zona de influencia de la desembocadura de la quebrada Guacas al río Nus.

Según precisó la Anla, esta primera reunión informativa de este martes tendrá el objetivo de informar a los asistentes los detalles de la solicitud de la modificación de licencia formulada, así como los posibles impactos ambientales y los respectivos manejos contemplados.

Este evento tendrá lugar en el coliseo principal de San Roque, a partir de las 9:00 de la mañana.

Lea del archivo: Montaje de la mina Gramalote iniciaría en 2022

Cumplido este paso, el próximo 10 de noviembre se realizará una audiencia pública también en ese mismo coliseo, la cual contará además con la presencia de Cornare y las alcaldías y personerías de San Roque y Yolombó.

Este último espacio, en el que la ciudadanía podrá presentar opiniones y pedir información, requerirá inscripción previa.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el proyecto minero Gramalote tuvo que reducir su escala y cambiar sus diseños originales?
La reestructuración se ordenó tras una serie de análisis internos realizados en el año 2022, los cuales demostraron que la operación minera a gran escala no generaría los retornos de inversión esperados. A raíz de esto, se actualizó el estudio de factibilidad y se modificó tanto el Plan de Trabajo como el Estudio de Impacto Ambiental.
¿Cuál será la nueva capacidad de producción de oro y la vida útil proyectada para la mina?
Las nuevas proyecciones operativas de la multinacional B2Gold estiman que la mina tendrá una vida útil de 13 años. Durante ese periodo, el proyecto a cielo abierto proyecta una extracción aproximada de 77.000 onzas de oro anuales.
¿Cuándo y dónde se realizarán las reuniones de socialización con la comunidad?
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) programó una primera reunión informativa para el 20 de octubre a las 9:00 de la mañana en el coliseo principal de San Roque. Posteriormente, el 10 de noviembre, se llevará a cabo una audiencia pública formal en ese mismo recinto deportivo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form