Fernando Domingues, nuevo líder de Pintuco y AkzoNobel para Hispanoamérica

AkzoNobel designó a Fernando Domingues como su nuevo presidente en Colombia y responsable de las operaciones comerciales en los países de habla hispana que van desde Guatemala hasta Argentina.

En Colombia, Domingues ejercerá como presidente de Pintuco. Según se indicó, el empresario tendrá como sede de trabajo Medellín, donde asumió su nuevo rol el pasado primero de octubre, sucediendo a Juan Carlos Moreno, quien, por más de nueve años estuvo al frente de Pintuco.

“Asume este cargo después de desempeñarse como director de la Unidad de Pinturas Decorativas de AkzoNobel para Argentina, Uruguay y Bolivia durante cinco años, y de ocupar otros roles de liderazgo en la organización, donde ha trabajado por más de 10 años”, se lee en un comunicado de AkzoNobel.

“Estoy muy entusiasmado por comenzar este nuevo desafío. El mercado colombiano es muy importante para AkzoNobel y continuaré trabajando para que Pintuco siga siendo el líder dentro de la industria del color en Colombia, Ecuador y Panamá. Un propósito que también tenemos en los otros países de Centroamérica con nuestra marca Protecto y en los demás países de Hispanoamérica con marcas tan importantes como Alba en Argentina, Inca en Uruguay y Coral en Bolivia”, expresó Domingues.

El nuevo presidente de la compañía se incorpora en un momento en el que Pintuco celebra 80 años, reforzando el liderazgo de la marca en Colombia, y respaldando su objetivo de seguir brindando color y protección a los hogares y a la construcción.

Con un enfoque en la innovación impulsada por la sostenibilidad, calidad superior y servicio al cliente, y el empoderamiento de los colaboradores y la comunidad en general.