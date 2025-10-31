Itagüí anuncia un nuevo proyecto VIS que contará con subsidios de la administración

La Alcaldía de Itagüí anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto de vivienda de interés social denominado Cerro Alto. El nuevo proyecto estará ubicado en el sector de Los Gómez.

La nueva torre habitacional tendrá 102 apartamentos que contarán con subsidios de 25 salarios mínimos mensuales por parte de la Alcaldía, es decir, un monto cercano a los $35 millones por familia.



Este apoyo podrá ser acumulado con otros subsidios como los de las cajas de compensación familiar, los de la Gobernación de Antioquia o los del Gobierno nacional.



Según detalló la Alcaldía, en el proyecto en el que también hace parte la empresa Construcción Urbana S.A.S., se contará con una torre de 18 pisos, con 102 apartamentos de 55 metros cuadrados, con tres alcobas, dos baños, sala, comedor, cocina y balcón, además de zonas comunes como solárium, terraza, salón social, espacio de mascotas, juegos infantiles y portería con vigilancia.

Los requisitos para acceder al subsidio son: no poseer vivienda propia ni haber recibido subsidios de vivienda previamente; ingresos familiares iguales o inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, residencia continua en Itagüí durante al menos tres años; y estar inscrito en la base de datos del Sisbén municipal.