Itagüí anuncia un nuevo proyecto VIS que contará con subsidios de la administración

La Alcaldía de Itagüí anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto de vivienda de interés social denominado Cerro Alto. El nuevo proyecto estará ubicado en el sector de Los Gómez. La nueva torre habitacional tendrá 102 apartamentos que contarán con subsidios de 25 salarios mínimos mensuales por parte de la Alcaldía, es decir, un monto cercano a los $35 millones por familia.Este apoyo podrá ser acumulado con otros subsidios como los de las cajas de compensación familiar, los de la Gobernación de Antioquia o los del Gobierno nacional.Según detalló la Alcaldía, en el proyecto en el que también hace parte la empresa Construcción Urbana S.A.S., se contará con una torre de 18 pisos, con 102 apartamentos de 55 metros cuadrados, con tres alcobas, dos baños, sala, comedor, cocina y balcón, además de zonas comunes como solárium, terraza, salón social, espacio de mascotas, juegos infantiles y portería con vigilancia. Lea también: Salen el Secretario de Educación Departamental y el director de desastres de la Gobernación de Antioquia Los requisitos para acceder al subsidio son: no poseer vivienda propia ni haber recibido subsidios de vivienda previamente; ingresos familiares iguales o inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, residencia continua en Itagüí durante al menos tres años; y estar inscrito en la base de datos del Sisbén municipal. Para más información, los ciudadanos se pueden acercar a la Secretaría de Vivienda y Hábitat, ubicada en el segundo piso del edificio Judicial, del Centro Administrativo Municipal (cra. 51 #51-55), o en la sala de ventas del proyecto, en el Edificio Plaza, oficina 201 (calle 51 #50-66). Lea también: Murió don Pedro Bedoya, el primer empleado de José María Acevedo en Haceb: “Juntos emprendieron la primera hornilla” “En nuestra administración ya hemos entregado más de 230 subsidios para compra de vivienda nueva con una inversión de cerca de $8.000 millones, pero la meta es pasar de 500 familias beneficiadas; además vamos a entregar otros 1.000 subsidios de mejoramiento de vivienda para las familias más vulnerables”, aseguró el alcalde Diego Torres.