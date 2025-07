Nuevo video de Bustos, el exasesor del Fondo de Mineducación: presuntamente grababa mujeres por debajo de la mesa sin consentimiento

Este video, publicado inicialmente por la periodista Sofía Amaya, se suma a una secuencia de pruebas que la expareja de Bustos ha venido recopilando desde que encontró en el computador del abogado el material que incluía hasta videos sexuales explícitos de su hermana menor de 19 años que no tenían por qué estar en su poder. “Mi mamá y mi hermana no podían creerlo porque él era el hombre perfecto”, dijo.

“Yo descubrí la peor pesadilla de cualquier pareja. Estaba utilizando el computador de él y lo primero que yo encuentro son fotos y videos sexuales muy explícitos de mi hermanita menor que tiene 19 años. Mi hermana es la luz de mi vida, le escribí a mi familia, me fui para la casa de mi mamá y mi hermana a preguntarles cómo eso era posible. Él era perfecto, creíamos que era perfecto. No tenía ningún sentido que ese material estuviera en su poder. Yo regreso a mi casa y él había dejado su iPad. El iPad se conecta al iCloud y en el iCloud yo confirmé que lo que había encontrado eran fotos y videos íntimos de mi hermanita menor. Tuve que decírselo a mi familia porque no encontrábamos ninguna explicación sobre por qué él tenía eso en su poder. Era material extraído del teléfono de mi hermana. Encontré muchas más cosas: fotos y videos tomados de amigos míos sin su consentimiento teniendo relaciones sexuales, o bañándose; videos de clientas grabados por debajo de la mesa sin autorización en el lugar del que él era dueño. Descubrí que en ese material había menores de edad”, dijo la expareja del abogado contratista.