Nuevo video de Jhon Jairo Bustos: presuntamente grababa abogadas por debajo de la mesa sin consentimiento

Este video se suma a una secuencia de pruebas que la expareja de Bustos ha venido recopilando desde que encontró en el computador del abogado el material que incluía hasta videos sexuales explícitos de su hermana menor que no tenían por qué estar en su poder.

En abril, su expareja decidió dar una entrevista en el canal digital La píldora con la periodista Carol Ann Figueroa, en la que reveló cómo había encontrado en el celular de su novio varias imágenes y videos sexuales explícitos de su hermana menor, de 19 años, además de orgías y otros actos sexuales de amigos del abogado durante viajes. Allí se encontraban otras imágenes de mujeres grabadas en cambiadores de ropa de centros comerciales.

“Yo descubrí la peor pesadilla de cualquier pareja. Estaba utilizando el computador de él y lo primero que yo encuentro son fotos y videos sexuales muy explícitos de mi hermanita menor que tiene 19 años. Mi hermana es la luz de mi vida, le escribí a mi familia, me fui para la casa de mi mamá y mi hermana a preguntarles cómo eso era posible. Él era perfecto, creíamos que era perfecto. No tenía ningún sentido que ese material estuviera en su poder. Yo regreso a mi casa y él había dejado su iPad. El iPad se conecta al iCloud y en el iCloud yo confirmé que lo que había encontrado eran fotos y videos íntimos de mi hermanita menor. Tuve que decírselo a mi familia porque no encontrábamos ninguna explicación sobre por qué él tenía eso en su poder. Era material extraído del teléfono de mi hermana. Encontré muchas más cosas: fotos y videos tomados de amigos míos sin su consentimiento teniendo relaciones sexuales, o bañándose; videos de clientas grabados por debajo de la mesa sin autorización en el lugar del que él era dueño. Descubrí que en ese material había menores de edad”, dijo la expareja del abogado contratista.

Pero el abogado no solo tenía ese material en su computador. EL COLOMBIANO conoció que pese a que se trata de un presunto delincuente sexual, inició una serie de actividades judiciales para presionar a su expareja. También ha hecho lobby a través de otros abogados para parar historias en los medios de comunicación. Este miércoles, extrañamente, un comisario de familia de Cota, le dio la razón en una medida de protección que solicitó contra su expareja, a pesar de la abundante evidencia en su contra. Este periódico supo que el abogado también tendría actividades y relaciones en el municipio de Cota, en donde quedó el caso de la expareja.

El contrato previo de Bustos en la SAE como asesor financiero y jurídico era de 180 millones de pesos. Ante el escándalo, una fuente dentro de la entidad confirmó que las directivas del FFIE tomaron la decisión de “arreglarlo para sacarlo” y así evitar la lupa de los medios.

La otra pregunta del caso es por qué la Fiscalía General no ha iniciado una imputación formal contra el abogado que continúa firmando contratos con el Estado y desarrollando las actividades de su profesión sin ningún problema, pese a que en el ente acusador todas las evidencias ya fueron entregadas. La expareja de Bustos aseguró que encontró videos de menores, lo que todavía continúa en investigación.

En el nuevo video que no se conocía y está en poder de este diario, una persona confirma que la mujer que fue grabada indebidamente “es parte de su equipo” y corrobora una reunión que tuvieron con Bustos y su equipo en el parque de la 93. En su computador también habría material de vecinas de su edificio que habrían sido grabadas por él, como en los casos anteriores, sin ningún consentimiento.

La decisión del comisario de Familia de Cota le da la orden a la expareja de Bustos para que abandone un apartamento en el que ambos vivían en medio de su relación, antes de que ella descubriera el caso y para ambos comenzara el escándalo. Bustos dio explicaciones hasta ahora injustificadas sobre un supuesto hackeo vía correo electrónico y una posterior extorsión con bitcoins.

Una de las críticas constantes a este tipo de casos es la revictimización del sistema judicial que es preferente con los victimarios y no con las víctimas. El abogado se mueve en poderosas firmas que conocen el caso y a pesar de la evidencia han interferido en las publicaciones de la prensa.