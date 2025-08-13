27 nuevos ascensores en 10 estaciones del metro: ¿cuáles son y cuándo estarán listas?

El Metro de Medellín sigue avanzando en su proyecto de accesibilidad en una nueva fase que comprende adecuaciones en 10 estaciones de la línea con el fin de facilitar el acceso de todas las personas que hacen uso de la red Metro.
La empresa informó que en este momento se avanza en las excavaciones y cimentaciones de 27 nuevos ascensores, tanto externos como internos, que serán instalados en las estaciones Madera, Hospital, Industriales, Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.
Adicionalmente, hace pocos días se instalaron las primeras estructuras metálicas de dos de los nuevos ascensores ubicados en los urbanismos de aproximación de las estaciones Ayurá (costado oriental) y Madera (plazoleta oriental).