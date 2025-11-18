Nuevos detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno: no debía haber ingresado a Before Club y esta sería la razón

Un nuevo detalle de información ha surgido en medio de la investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras una fuerte agresión a la salida del bar identificado como Before Club, en Bogotá.
La revelación puso en entredicho el cumplimiento de los protocolos internos del establecimiento. Y es que El Tiempo accedió a la declaración de María Alejandra Palma, gerente del club, ante la Fiscalía, donde aportó detalles hasta ahora inéditos sobre el evento.
La gerente precisó que la fiesta del 30 de octubre, denominada “Relaja la Pelvi”, fue organizada por el colectivo de eventos RLP. Aseguró que el contrato de alquiler se había firmado dos meses antes, estableciendo que la logística interna era responsabilidad de Before Club, mientras que la venta de entradas recaía en All Tickets.
Palma indicó que todas las boletas se vendieron en preventa, impidiendo la adquisición de las mismas y el acceso en la puerta del establecimiento comercial, que al parecer contaba con ciertas reglas ese día.