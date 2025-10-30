Nuevos hallazgos revelan cómo “El Viejo” coordinó cada fase del asesinato de Miguel Uribe: habría más cómplices

La Fiscalía presentó evidencias que lo ubican como el hombre que controlaba cada fase del plan, desde la entrega del arma hasta la coordinación de los pagos y la posterior fuga de los responsables.

La audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento dejó al descubierto nuevos detalles sobre la participación de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, en el crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Aunque ya se sabía que fue el presunto articulador del atentado, las más recientes revelaciones muestran que su influencia en la planeación del ataque fue mucho más amplia y meticulosa.

Las investigaciones indican que Pérez Marroquín no solo habría sido contactado para coordinar la ejecución del atentado, sino que además habría entregado el arma modificada que se usó en el hecho.

Según la Fiscalía, el encuentro se realizó en el barrio Danubio Azul, donde el acusado le habría dado a Katherine Martínez, conocida como alias “Gabriela”, el arma de fuego que luego fue usada por el menor que disparó contra Uribe durante un mitin político el pasado 7 de junio en Bogotá.

Las autoridades descubrieron que “El Viejo” mantenía comunicación constante con los demás integrantes de la banda. En su celular se hallaron mensajes en los que advertía a los cómplices que no se dejaran capturar.

Su identidad fue establecida a partir de las declaraciones de alias “Gabriela”, quien lo describió como un hombre peligroso que impartía órdenes junto con Elder José Arteaga, alias “Chipi”. La mujer contó que él le había pagado medio millón de pesos por transportar un arma destinada a otro atentado y que, tras el ataque contra Uribe, llegó hasta su casa en una motocicleta Dominar 200 para entregarle más dinero y ordenar que huyera al Caquetá.

Alias “Gabriela” también aseguró que Andrés Cruz, alias “El Flaco”, fue quien la puso en contacto con alias “Sebastián”, nombre con el que se refería a “El Viejo”, y que este último era quien decidía los pasos a seguir dentro de la organización.

De acuerdo con la Fiscalía, después del crimen, Pérez Marroquín le habría facilitado a la mujer un teléfono y recursos para su desplazamiento hacia el sur del país, donde supuestamente recibiría entrenamiento en tácticas de francotirador y uso de drones por parte de miembros de la Segunda Marquetalia.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Pérez Marroquín los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad en actividades delictivas y porte ilegal de armas. Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez del caso ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza la investigación. Actualmente está recluido en el Búnker de la Fiscalía.

Alias “El Viejo” fue capturado en Puerto Lleras, Meta, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las autoridades lo señalan como cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas, homicidios selectivos y reclutamiento de menores, con presencia en Bogotá y otros departamentos. Su captura lo convierte en el noveno implicado presentado ante la justicia por el magnicidio del congresista.