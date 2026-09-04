Nuevos lanzamientos musicales de la semana: Hamilton y Zaider, Altafulla y Luister La Voz con Manuel Turizo

La noche de los jueves se ha convertido en el momento favorito de los artistas para el lanzamiento de sus más recientes canciones, y miles y miles de nuevas canciones aparecen en las principales plataformas musicales. Estos son algunos de los nuevos lanzamientos: Altafulla presenta Hellokity, una canción que explora la intensidad de una conexión entre dos personas y esa sensación de encontrar en alguien una energía que no se repite con nadie más. Con una letra directa, el artista barranquillero habla de deseo, complicidad y atracción, en una historia donde los sentimientos y la sensualidad se encuentran.

Con una melodía diseñada para moverse, un hook envolvente y una sonoridad urbana, Hellokity reivindica el romanticismo desde una perspectiva fresca y descomplicada. La canción transita entre el deseo, la emoción y el baile, mientras conserva la esencia caribeña que hace parte de la identidad musical de Altafulla. El resultado es una pieza urbana pensada para conectar con distintas generaciones. Su energía, ritmo y carácter bailable dialogan con las nuevas audiencias, mientras su apuesta por hablar del amor, la atracción y la complicidad sin filtros encuentra un punto de conexión con quienes disfrutan de canciones que convierten las experiencias personales en historias para cantar y bailar. Hay colaboraciones que funcionan una vez y hay otras que dejan claro que todavía tienen mucho por contar. Hamilton y Zaider vuelven a encontrarse en Quién Me Mandó?, una nueva canción que reúne a dos de las voces que están llevando la identidad musical del Caribe colombiano a nuevos escenarios.

Después de compartir Madrid, uno de los temas que marcó la conexión entre ambos artistas, Hamilton y Zaider retoman esa química para presentar una nueva colaboración que nace desde Cartagena y mira hacia el mundo. ‘Quién Me Mandó?’ reúne sus estilos y personalidades en una canción que continúa explorando el universo sonoro que ambos vienen construyendo desde la costa Caribe. También pone sobre la mesa una historia cada vez más cercana para millones de personas: la de los amores que quedan atrapados entre fronteras. La canción retrata ese momento en el que migrar no necesariamente significa dejar atrás a quien se ama, pero sí puede revelar que no todos están dispuestos a recorrer el mismo camino. Porque a veces la distancia no es la que separa a una pareja; la separación llega cuando uno encuentra un nuevo lugar y decide dejar atrás a quien estaba dispuesto a cruzar cualquier frontera por amor. Vulnerable, la nueva canción que reúne por primera vez a Luister La Voz y Manuel Turizo, dos de los artistas colombianos que han llevado los sonidos urbanos y caribeños del país a nuevas audiencias.

La colaboración encuentra a ambos artistas en un registro emocional, sobre una producción de afrobeats con matices de pop urbano y flow caribeño, en una canción que habla de esos momentos en los que abrir el corazón ante la persona equivocada termina convirtiéndose en una lección de amor propio. El sencillo nació a partir del interés de Manuel Turizo por la propuesta artística de Luister La Voz y representa uno de los mayores hitos de la carrera del cantante cartagenero. ‘Vulnerable’ no es una canción de derrota. Su historia parte del desengaño, pero avanza hacia la determinación de cerrar un ciclo, reconocer el propio valor y entender que alejarse también puede ser una forma de ganar. La combinación de las voces de Luister La Voz y Manuel Turizo le da al tema una dimensión especial, conectando la sensibilidad melódica de ambos con una producción pensada para trascender fronteras. Lea también: Conozca a Mariana Isaza, la soprano paisa que se mueve en los escenarios de España Para Luister La Voz, la colaboración llega en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. El artista cartagenero ha construido una propuesta que parte de sus raíces en la cultura del Caribe colombiano para explorar sonidos urbanos y fusiones contemporáneas. En 2026, su crecimiento se ha reflejado tanto en plataformas digitales como en escenarios: ha logrado posicionar simultáneamente tres canciones en el Billboard Colombia Hot 100, mientras su música mantiene una fuerte presencia en radio, streaming y plataformas de video. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: