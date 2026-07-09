Futuro de ChatGPT: OpenAI presenta al público su nueva serie de modelos de IA

OpenAI, creador de ChatGPT, anunció el martes que su nueva y potente serie de modelos de inteligencia artificial estará disponible para el público a partir del jueves, después de que el gobierno de Estados Unidos aprobara, según diferentes medios, un lanzamiento más amplio de esta tecnología.
Los nuevos modelos GPT-5.6 de la compañía, así como otros sistemas avanzados de IA, entre ellos la serie Mythos de Anthropic, han suscitado preocupación por su supuesta capacidad sin precedentes para identificar vulnerabilidades en códigos informáticos que podrían ser explotadas por piratas informáticos.
Estas capacidades han despertado inquietudes en materia de seguridad nacional.
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OpenAI informó a finales de junio que había concedido acceso anticipado a GPT-5.6 a un grupo limitado de socios de confianza radicados en Estados Unidos, a petición de Washington.
Los grandes modelos de lenguaje son la tecnología que sustenta los chatbots y muchas otras herramientas de inteligencia artificial, gracias a su capacidad para procesar enormes volúmenes de datos.