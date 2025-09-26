Eduard Sánchez será alcalde encargado de Bucaramanga tras la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán

Bucaramanga atraviesa una transición administrativa después de que el Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde por incurrir en doble militancia. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expidió un decreto en el que designó a Eduard Jesús Sánchez Ariza, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, como alcalde encargado de Bucaramanga. La medida busca mantener la estabilidad institucional mientras se convoca a elecciones atípicas. Entérese: El drama que vivió doña Azucena tras quedar atrapada en su vivienda por caída de un árbol en Bucaramanga Durante la presentación oficial, el mandatario departamental subrayó que la prioridad es asegurar la continuidad de la gestión municipal. Resaltó, además, la experiencia de Sánchez como abogado, especialista en derecho administrativo y procesal penal, con trayectoria en administración pública y gestión territorial. El proceso se desarrollará siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad electoral. La Gobernación de Santander deberá tramitar la terna correspondiente para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en las próximas semanas.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán interpuso una tutela ante la Sala Plena del Consejo de Estado y un recurso de control de legalidad, en los que argumenta vulneraciones al debido proceso e imparcialidad.

La nulidad al anterior alcalde

Y es que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán al determinar que incurrió en doble militancia durante la campaña regional de 2023. Según la sentencia, Beltrán, quien fue avalado por el partido Colombia Justa Libres, respaldó públicamente a candidatos del Concejo de Bucaramanga vinculados a otras colectividades, especialmente del Partido de la U. Ese actuar violaría las normas electorales que prohíben la participación simultánea en actividades políticas de distintos partidos.