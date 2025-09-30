Los millonarios números que Nicolás Petro no logró justificar y el origen de su fugaz enriquecimiento

Se conocen nuevos detalles del pliego de cargos formulado por la Procuraduría contra Nicolás Petro Burgos. El documento amplía las acusaciones por enriquecimiento ilícito y expone con cifras precisas el incremento patrimonial que se le atribuye al exdiputado del Atlántico, cuyo origen no pudo ser justificado con sus ingresos legales.
Basada en pruebas documentales y en el testimonio de Day Vásquez, la Procuraduría sostiene que entre julio de 2021 y finales de 2022 el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acumuló un incremento patrimonial que no tiene justificación legal y que asciende a 1.053 millones de pesos.