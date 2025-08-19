Así va la pelea de las seis grandes tecnológicas por la inteligencia artificial: ya valen 13 billones de dólares

En el mundo de la tecnología, el 2025 está marcado por una carrera sin tregua: la conquista de la inteligencia artificial (IA). Las llamadas “Siete Magníficas”: Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, Meta, Broadcom y Nvidia no solo concentran el mayor valor bursátil del planeta, sino que también están invirtiendo miles de millones de dólares en IA, mientras sus CEO protagonizan tensiones que ya se sienten en Wall Street, convirtiendo este pulso en una verdadera guerra fría tecnológica.
Puede leer más: Guerra por la IA: Meta y OpenAI pagan hasta US$100 millones por un solo experto