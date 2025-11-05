x

Nvidia ya es 13 veces más grande que la economía de Colombia; así la empresa de chips eclipsa países enteros

Nvidia alcanzó un valor de mercado de 5,49 billones de dólares, superando el PIB de potencias como Alemania, Japón e India, impulsada por la inteligencia artificial.

  • Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia Corp. FOTO: Getty Images.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 33 minutos
Nvidia Corp. hizo historia la semana pasada al convertirse en la primera empresa del planeta en alcanzar un valor de mercado de US$5,49 billones.

El gigante de los chips, que lidera la revolución de la inteligencia artificial (IA), no solo es la compañía más valiosa del mundo, sino también la acción más influyente en la historia de Wall Street.

Desde comienzos de 2023, Nvidia ha sido el motor principal de las ganancias del mercado global, generando enormes beneficios para sus accionistas y sumando miles de millones al patrimonio de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang.

Su tamaño supera ya al de 6 de los 11 sectores del índice S&P 500 y al de la totalidad de los mercados bursátiles de la mayoría de los países.

“Desde una perspectiva histórica, esto es obviamente un caso atípico enorme, algo realmente digno de contemplar para la posteridad”, afirmó Matt Miskin, estratega de inversiones de Manulife John Hancock Investments, a medios económicos.

Nvidia vs. el PIB de países enteros

La magnitud del fenómeno Nvidia se puede medir en términos macroeconómicos. Su capitalización bursátil supera el Producto Interno Bruto (PIB) de varias naciones desarrolladas y emergentes.

De hecho, el valor actual de Nvidia equivale al PIB de Japón (US$5 billones) y supera al de Alemania (US$4,7 billones), India (US$3,7 billones) y Reino Unido (US$3,5 billones).

En América Latina, las comparaciones resultan todavía más abismales, Es 13 veces más grande que la economía de Colombia (PIB de US$0,4 billones). 18 veces más grande que la de Chile (US$0,3 billones). y 9 veces más grande que la de Argentina (US$0,6 billones).

Una sola empresa privada ha alcanzado un tamaño que rivaliza con la producción económica anual de países enteros. Es un hecho sin precedentes, incluso para los estándares de Silicon Valley.

Un gigante que eclipsa a las mayores corporaciones del mundo

Un infografía comparativa de Companies Market Cap muestra cómo Nvidia supera con creces a las mayores multinacionales del planeta.

Su valor de mercado equivale a la suma de Meta, JPMorgan Chase, Exxon Mobil, McDonald’s y Disney, que juntas alcanzan US$4,69 billones, todavía por debajo de Nvidia.

Además, es más del doble de grande que Amazon (US$2,46 billones). Equivale a 258 veces la petrolera colombiana Ecopetrol (US$0,02 billones). Y 124 veces más que Delta Air Lines (US$0,04 billones).

En términos de influencia económica, Nvidia se ha convertido en una entidad global más poderosa que casi cualquier conglomerado empresarial o sistema financiero nacional.

El ascenso meteórico de Nvidia está directamente ligado al auge de la IA generativa, la tecnología que sustenta modelos como ChatGPT, Gemini o Claude. Sus chips gráficos —GPU— son esenciales para el entrenamiento de redes neuronales, y la demanda global por estos componentes no deja de crecer.

En su más reciente conferencia de resultados trimestrales, la empresa proyectó pedidos por 500.000 millones de dólares en chips con IA, impulsando aún más el entusiasmo de los inversionistas. “Nvidia está en el centro del nuevo orden tecnológico mundial”, resumió su CEO, Jensen Huang, durante el evento.

