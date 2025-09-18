Obama advirtió sobre una “crisis política como nunca antes vista” en EE. UU. tras el asesinato de Charlie Kirk

El expresidente Barack Obama advirtió que Estados Unidos vive “una crisis política de un tipo que no hemos visto antes”, en referencia al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido la semana pasada en Utah.
Durante un evento en Pensilvania, Obama dijo que el ataque que le costó la vida a Kirk es “horrible y una tragedia”. “No conocía a Charlie Kirk. En general, conocía algunas de sus ideas. Creo que eran erróneas, pero eso no invalida el hecho de que lo ocurrido fue una tragedia y que lloro por él y su familia”, aseguró.
“No hay peros ni condiciones: la premisa central de nuestro sistema democrático es que tenemos que ser capaces de estar en desacuerdo y tener debates a veces muy polémicos sin recurrir a la violencia”, señaló el exmandatario demócrata, quien advirtió que las “serias diferencias” y “profundas divisiones” que atraviesa el país son parte de un momento crítico de su historia.