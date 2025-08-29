Obama cuestiona planes de Trump con la Guardia Nacional y alerta sobre una “tendencia peligrosa”

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió sobre los riesgos que implican los planes de Donald Trump de usar la Guardia Nacional para operaciones de seguridad interna y migración. En declaraciones divulgadas este viernes, el demócrata calificó las propuestas de su sucesor como una “tendencia peligrosa” que podría poner en riesgo las libertades individuales y la institucionalidad del país.

En una entrevista, Obama dijo que las ideas de Trump de desplegar fuerzas militares en ciudades y en la frontera exceden las atribuciones que debería tener un presidente. “No se trata solo de quién ocupa la Casa Blanca, sino de qué clase de democracia queremos ser. La militarización de problemas civiles marca un camino preocupante”, señaló.

Sus palabras surgieron luego de que Trump confirmara que, en noviembre, planea utilizar la Guardia Nacional para intervenir en ciudades como Chicago y Nueva York, bajo el argumento de combatir la delincuencia y la inmigración irregular. El republicano también ha hablado de redadas masivas contra migrantes y de endurecer las medidas de control en la frontera sur.