La obesidad supera el bajo peso en niños: Unicef alerta sobre malnutrición global

El estudio presenta un dato sin precedentes: por primera vez, la obesidad es la forma predominante de malnutrición, por encima del bajo peso en niños y adolescentes. Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia es el título del informe que advierte sobre la actual situación nutricional de los menores que se encuentran en edad escolar a nivel mundial.

Hoy en día, la obesidad afecta a 188 millones de niños y adolescentes, es decir, a uno de cada diez. Para obtener esta información, Unicef recopiló datos de 190 países sobre niños entre los 5 y 19 años.

Al analizar las cifras, encontraron que desde el año 2000 se ha reducido el número de niños con bajo peso: pasaron de ser el 13% al 9,2% a nivel mundial. Mientras tanto, el porcentaje de aquellos con obesidad aumentó del 3% al 9,4%.

Los países con más casos de niños con obesidad son Niue, las Islas Cook y Nauru, todos ubicados en el Pacífico. En las naciones de ingresos altos también se ha registrado un aumento en los índices de esta condición: en Chile, por ejemplo, el 27% de los menores entre 5 y 19 años son obesos, y en Estados Unidos la cifra alcanza el 21%.