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Doña Montaña, la obra en el Intercambio del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Para Pablo Gómez Uribe, la obra es un homenaje a las montañas antioqueñas, a los ingenieros que han intervenido el territorio y a su bisabuelo Juan de la Cruz Posada. Hablamos con él.

  • Doña Montaña es la obra que ven los transeúntes, viajeros y conductores que pasan por la zona del Aerpouerto. Fue hecha por el artista Pablo Gómez Uribe. FOTO cortesía Alejandro Arango
    Doña Montaña es la obra que ven los transeúntes, viajeros y conductores que pasan por la zona del Aerpouerto. Fue hecha por el artista Pablo Gómez Uribe. FOTO cortesía Alejandro Arango
  • Doña Montaña, la obra en el Intercambio del Aeropuerto de Rionegro. Foto: cortesía
    Doña Montaña, la obra en el Intercambio del Aeropuerto de Rionegro. Foto: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
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El título de Doña Montaña surgió durante una conversación entre el artista y arquitecto Pablo Gómez Uribe y un geólogo, mientras investigaban la montaña atravesada por el túnel de Oriente. En medio de la charla sobre las características de la formación natural, el especialista la describió como “una señora montaña”. La expresión quedó en la mente del artista y se convirtió en el punto de partida para darle identidad a la obra, que será inaugurada el 26 de agosto, a las seis de la noche, en el Intercambio Vial del Aeropuerto José María Córdova.

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“Ya deja de ser una montaña genérica y se convierte en una señora montaña, en la Doña Montaña”, le explicó Gómez Uribe a EL COLOMBIANO.

<i>Doña Montaña</i>, la obra en el Intercambio del Aeropuerto de Rionegro. Foto: cortesía
Doña Montaña, la obra en el Intercambio del Aeropuerto de Rionegro. Foto: cortesía

La escultura fue concebida para el espacio público y busca representar la relación entre la montaña, la ingeniería y la transformación del territorio antioqueño. El proyecto comenzó en enero de 2025, después de que Pablo recibiera la invitación para participar en la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín.

Gómez Uribe es artista y arquitecto de Medellín. Primero estudió arquitectura y, mientras realizaba su ejercicio profesional, decidió estudiar artes plásticas. Posteriormente realizó una maestría en Nueva York, ciudad donde vive desde hace 17 años. Su trabajo ha mantenido una relación con Medellín y con las transformaciones sociales, urbanas y arquitectónicas que ha experimentado la ciudad.

Su interés por abordar estos temas comenzó mientras estudiaba arquitectura, durante los años en que Medellín enfrentaba una fuerte violencia. En las clases aprendía cómo construir estructuras sólidas y estables, mientras en las calles observaba una realidad marcada por la inestabilidad.

Uno de los hechos que lo llevó a reflexionar sobre esa contradicción fue encontrar una de las esculturas de Fernando Botero afectada por una explosión. Para el artista, aquella experiencia mostró que la estabilidad de una estructura también depende del contexto social y político en el que existe.

Desde entonces, la arquitectura y sus relaciones con el arte se convirtieron en uno de los ejes de su trabajo. Aunque reconoce que las dos disciplinas son diferentes, Gómez Uribe ha buscado desarrollar una práctica en la que puedan dialogar sus intereses por el espacio, la ciudad y las transformaciones del territorio.

En el caso de Doña Montaña, la investigación comenzó con una pregunta: cuál debía ser el sentido de realizar otra escultura en el espacio público. Al revisar obras existentes en Antioquia, encontró una relación histórica entre las grandes obras civiles y la aparición de proyectos artísticos. Esa observación lo llevó a plantear que el túnel de Oriente también podía generar una obra vinculada con su construcción.

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Durante la investigación descubrió que el material extraído de la montaña para construir el túnel había sido utilizado en diferentes obras de infraestructura, como llenos, columnas, intercambios y viaductos.

A partir de ese dato surgió una de las primeras ideas: que la montaña debía aportar el material para construir la escultura. Luego, las conversaciones con un geólogo dieron paso al nombre y a la personificación de la montaña.

La forma de la obra también está relacionada con el túnel. Gómez Uribe trabajó con dibujos de la sección longitudinal de la montaña, es decir, con la manera en que el túnel atraviesa su interior.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo surgió el nombre de la escultura Doña Montaña?
El nombre surgió durante una conversación entre Pablo Gómez Uribe y un geólogo que investigaba la montaña atravesada por el túnel de Oriente. El especialista la llamó “una señora montaña”, expresión que llevó al artista a convertirla en Doña Montaña.
¿Quién creó la escultura Doña Montaña?
La obra fue creada por Pablo Gómez Uribe, artista y arquitecto de Medellín. Su formación combina arquitectura y artes plásticas, disciplinas que ha relacionado en su trabajo artístico.
¿Qué representa la escultura Doña Montaña?
La escultura representa la relación entre la montaña, la ingeniería y la transformación del territorio antioqueño. También surgió como una obra vinculada con la construcción del túnel de Oriente.
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