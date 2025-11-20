El emblemático monumento que da la bienvenida a los viajeros al aeropuerto de Rionegro será restaurado

La emblemática obra del maestro Hugo Zapata, cuyos pórticos dan la bienvenida a los viajeros que llegan y salen del aeropuerto José María Córdova será restaurada como parte de un esfuerzo por homenajear la obra del gran artista colombiano. Según anunció la Concesión Túnel Aburrá Oriente, la restauración estructural de la obra “Pórticos”, ubicada en la zona del Intercambio Vial Aeropuerto José María Córdova, se llevará a cabo en el marco de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín, con el propósito de conservar y honrar el legado artístico de uno de los escultores colombianos más destacados de los últimos tiempos. “Con este tipo de alianzas queremos demostrar que a través de la ingeniería y las grandes obras de infraestructura podemos exaltar el arte, preservando el patrimonio cultural de nuestro territorio”, afirmó Carlos Preciado, gerente de la Concesión Túnel Aburrá Oriente. Lea: Luto en el arte colombiano: falleció el escultor Hugo Zapata La obra, una intervención escultórica monumental compuesta por marcos verticales que funcionan como umbrales visuales en la entrada y salida del Aeropuerto, fue creada por Zapata quien se ganó el Primer Premio del Concurso Nacional de Escultura Obra de Arte Público para el Aeropuerto Internacional José María Córdova en los años 80, y desde entonces ha sido un referente en el entorno vial de la región. Según declaraciones que en el pasado dio Hugo Zapata, sobre su obra: “Vi de pronto que el paisaje debería ser destacado: sentí que uno debía decir: mire esa nube, esa colina, ese bosque. Asocié esto con la idea de pórtico, y vi que ella me daba una opción racional, geométrica, para destacar algunos momentos privilegiados de ese paisaje. Así desarrollé Pórticos, que son como dibujos contra el cielo, contra la naturaleza, que la enmarcan y le confieren un orden”.

La restauración de “Pórticos”, una obra conformada por seis marcos elaborados en hierro de 18 metros de altura y 60 de ancho, se extenderá 8 semanas y cuenta con el aval de los albaceas del maestro Zapata, quienes participaron en la selección de los colores que respetan la intención original del artista. “A lo largo de los años, dos décadas aproximadamente, la obra no ha recibido intervenciones de restauración, lo que ha hecho que tenga un deterioro en el color original de sus estructuras, motivo por el cual esta recuperación se convierte en un acto de preservación y homenaje póstumo al maestro Hugo Zapata, quien falleció a mediados de este año”, recalcó Felipe Jiménez, gerente del negocio de mantenimiento industrial de AkzoNobel en Centroamérica y la Zona Andina, una compañía perteneciente a Pintuco con la cual se vinculó la concesión para llevar a cabo la restauración.

La intervención contempla el mantenimiento de la estructura con el retiro de oxidación y la aplicación de 35 galones de recubrimientos especializados, entre las que se encuentran: recubrimientos epóxicos para la corrosión de las estructuras y poliuretanos que devolverán los colores y protección a toda la escultura, permitiendo que siga siendo un símbolo artístico en el ingreso a uno de los aeropuertos más importantes de la región. Los trabajos traerán algunas novedades en la movilidad. La Concesión anunció que se realizarán cierres parciales de la vía que conecta el intercambio vial con el aeropuerto los cuales deberán ser informados oportunamente a través de los canales oficiales de la Concesión, con el fin de minimizar el impacto en la movilidad.

Justo homenaje al maestro Zapata