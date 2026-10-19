Obras en el José María ya se empiezan a ver: aeropuerto estrena nuevos check-in y filtro de seguridad

Los trabajos de optimización del aeropuerto José María Córdova avanzan a toda marcha para estar listos en abril del próximo año. Este fin de semana, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Medellín y Airplan entregaron un nuevo parte del avance de esos trabajos, que ya alcanzan una ejecución general del 36,8%. Pese a que las obras más complejas todavía están lejos de terminar, en medio de la intervención ya se entregaron y se pusieron en funcionamiento algunos componentes, como nuevos módulos de check-in y un nuevo filtro de seguridad en el área internacional. En contexto: Gobierno Nacional finalmente dio luz verde para la optimización del José María Córdova Vale recordar que esta intervención es diferente y de un alcance menor a la ampliación de la segunda pista, esta última, un proyecto de mayor envergadura y que todavía no se ha viabilizado por su alto costo. Con la optimización el objetivo es ampliar la capacidad de varios espacios del aeropuerto en un corto plazo, no solo para mejorar la comodidad de los viajeros, sino para permitir un mayor número de operaciones.

De acuerdo con los cálculos de Airplan, cuando las obras estén listas el José María podrá pasar de 24 operaciones por hora a 28 y en un año pasará de tener una capacidad de 11 millones de pasajeros a 17,5 millones. Ricardo Ayerbe Pino, presidente de la ANI, recordó que la optimización involucra una inversión de $164.000 millones, provenientes de recursos propios de Airplan.

En la zona de la pista, las obras incluyen la habilitación de seis nuevos puestos de parqueo para aviones. FOTO: Cortesía Airplan

“Luego de sentarnos con la concesionaria Airplan y revisar los avances y compromisos para transformar el José María Córdova, pisamos el acelerador para resolver las congestiones que allí se presentan. Estamos haciendo una supervisión juiciosa para garantizar que los $164.000 millones destinados a estas obras se utilicen eficientemente”, dijo el funcionario. Le puede interesar: ¿Gobierno Petro dejó al Aeropuerto José María Córdova sin recursos para su segunda pista? En total, son 13 las obras integrales que están cobijadas por los trabajos de optimización. Entre ellas se encuentra la construcción de una nueva sala de espera ubicada en el primer piso del aeropuerto, la habilitación de 24 nuevos módulos para hacer check-in (permitiendo que estos pasen de 56 a 80), y la adecuación de 6 nuevas puertas de embarque, calculadas en un área de 2.150 metros cuadrados. En el área de parqueo de los aviones también se planea una ampliación, permitiendo que haya seis nuevas posiciones.

En el área internacional también se avanza en la reconfiguración de la zona de inmigración y emigración, así como en la construcción de un nuevo edificio de equipajes, un nuevo centro de conexiones internacionales y adecuaciones en las salas de espera.

Aspecto del nuevo filtro de seguridad que ya empezó a funcionar en el área de vuelos internacionales. FOTO: Cortesía Airplan

Los trabajos de optimización del aeropuerto internacional aparecieron luego de más de un año de controversia entre el gremio de la infraestructura en Antioquia y el Gobierno Nacional pasado. Y es que, aunque desde finales de 2024, el concesionario privado que opera la terminal ya tenía listos los diseños de la ampliación y los recursos dispuestos para ser invertidos, entes como la Aeronáutica Civil y la ANI solo dieron luz verde para la misma a escasas semanas del cambio de gobierno. Lea además: Ni raja ni presta el hacha: Aerocivil no da permiso a ampliación del aeropuerto José María Córdova Según se conoció en medio de ese pulso, pese a que el operador insistía en la urgencia de ampliar el aeropuerto, que ya sobrepasó su capacidad original desde 2022, la Nación señalaba estarle dando prioridad a la realización del Plan Maestro, que contempla una ampliación de más envergadura y tasada en $22 billones. En marzo de 2026, y luego de múltiples reparos de agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Antioquia, la Nación avaló la optimización.

Los nuevos módulos de check-in ya también empezaron a funcionar en el aeropuerto José María Córdova. FOTO: Cortesía Airplan

Entre tanto, las obras de ampliación definitivas aún están en el limbo y su viabilización es uno de los problemas que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella heredó de sus predecesores. A raíz del avance presentado en las obras de optimización, la ANI resaltó la importancia del proyecto y señaló esperar que pueda concluirse con los estándares de calidad más altos y contribuya a la competitividad de la región.

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