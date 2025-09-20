Ministra de Cultura responde a la polémica por venta de obras Débora Arango

La polémica por la intención del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) de vender al Banco de la República dos obras icónicas de Débora Arango, Rojas Pinilla y Madona del Silencio, tuvo respuesta oficial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Según explicó la ministra Yannai Kadamani, en julio de este año la cartera recibió una comunicación de la directora del museo solicitando autorización para enajenar las piezas. Ambas forman parte de la colección donada en 1986 por la artista al MAMM y están incluidas dentro de los 233 bienes declarados de Interés Cultural de ámbito nacional.

El MAMM justificó la propuesta como una estrategia para conseguir recursos que permitan conservar la colección y apoyar a nuevas artistas. Sin embargo, la ministra fue enfática en que la autorización no es viable. “Una vez analizados los argumentos y teniendo en cuenta la necesidad de conservar la unidad de la colección y respetar la donación a título irrevocable de la obra, contestamos que NO consideramos procedente autorizar la enajenación solicitada”, señaló la ministra en sus redes sociales.